主場硬淨　普雷斯頓半和發「維」

英足盃頭場，英冠仔普雷斯頓主場擺擂台，越級挑戰英超阿士東維拉。普雷斯頓實力雖然唔及對手，但地頭出擊分外硬淨，加上維拉鍾意留前鬥後，初段唔會同你硬碰，半場和值得捧場。（Now 651周日晚8時30分直播）

作為今屆英足盃8強唯一非英超代表，普雷斯頓喺英冠只係徘徊中游，實力麻麻，好彩佢哋主場比賽特別醒神，各項賽事近15次主場出擊，法定時間獲得6勝9和未輸過，而且咁好彩今屆英足盃3場都係抽到主場，先後淘汰查爾頓、韋甘比同般尼，雖然對手都係低組別球隊，但睇得出佢哋主場表現相當硬淨，何況英足盃出晒名「爆冷溫床」，只要佢哋肯專注做好防守，想更上一層樓殺入4強唔係冇可能。

維拉實力豈止高普雷斯頓一班，唔單止有機會殺入英超前4，仲勇闖歐聯8強。不過剛傷愈嘅射手奧尼屈堅斯上陣成疑，翼鋒拉舒福特啱啱為英格蘭踢咗2場世盃外，亦未必回到氣落場。加上維拉鍾意留前鬥後，各項賽事近4場贏晒，但全部上半場打和對手，可見佢哋初段試探為主唔會亂攻，等摸清對手個底易邊後先嚟料，半場和不妨再追。

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