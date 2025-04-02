祖傑轟生涯新高61分兼「大三元」　雙加時仍負木狼

NBA西岸排名第3的金塊周三（2日）大戰木狼，有機會於季後賽碰面的兩隊提前於常規賽上演激鬥，金塊當家球星祖傑狂轟61分、創生涯單場得分新高，外加10次助攻和11個籃板「超級大三元」數據，惟與6人得分上雙的木狼鬥到「雙加時」，加上韋斯布克關鍵失誤，最終「小丑」的紀錄之夜仍要以139：140輸波。

金塊首節火力全開，開場不到4分鐘已有16分領先，木狼蘭度和卡拉克（Jaylen Clark）手感回溫，半場追成52：53。下半場雙方鬥得難分難解，比數維持在個位數差距，第4節祖傑單節轟16分，包括將比賽延至加時的2記罰球，打成112：112平手。

加時戰金塊憑祖傑聯手艾朗哥頓兩人獨取13分，惟木狼仍能緊咬比數，祖傑再度射入關鍵2分波，以125：125延至第二次加時。比賽餘下最後9秒、金塊領先139：138，韋斯布克成功偷波後快攻空籃意外「炒粉」，其後防守對方外圍投射時，在餘下0.1秒被判打手犯規，予對手3次罰球機會，最終金塊在13次戰成平手、21次交換領先的比賽中，以139：140反負木狼。

木狼少主安東尼艾華斯貢獻全隊最高的34分10籃板8助攻，蘭度和射入奠勝罰球的阿歷山大獲加各自交出26分，高拔亦有19分12籃板「雙雙」。金塊方面，艾朗哥頓攻入30分，祖傑全場29次起手命中18球，更博得24個罰球，創下職業生涯新高的61分，外加10次助攻和11個籃板，成為史上第3位單場以60分以上達成「三雙」的球員，前兩位分別為NBA頂尖後衛夏登（2018年）及當錫（2022年），惟祖傑為3人當中、唯一以該紀錄輸波的球員。

金塊教頭米高馬龍（Michael Malone）評價祖傑今場神級演出：「第三節結束後，祖傑找我說他狀態火熱，讓我繼續派他上陣。當然從數據能明顯看到，他今天簡直無可匹敵。」談及韋斯布克最後關頭表現，馬龍未予批評：「他是一名討厭輸球的球員，亦是完美主義者，我們不能用一名球員的表現來斷定輸球的主因，今場我們是以一個團隊輸掉比賽。」