英國網球女將鍾絲比賽中途突暈倒

24歲的英國網球女將鍾絲（Francesca Jones）周三（2日）在哥倫比亞舉行的波哥大公開賽（WTA Tour Bogota）首圈賽事中突然暈倒，隨即送往治理並宣佈退出之後的比賽。

世界排名第129位的鍾絲第三盤未能接住阿根廷選手雷埃娜（Julia Riera）的發球，出現呼吸困難症狀的她突然倒地，無法繼續比賽，後來被對手及軍醫的攙扶下，坐輪椅離開球場，大會同時在官方社交媒體上宣佈鍾絲確認退賽：「由於身體問題，鍾絲已退出與雷埃娜的比賽，當時比分為6-2、5-7、5-3，阿根廷選手領先。我們祝福這位英國網球運動員早日康復。」

另一邊廂，22歲的前美網冠軍華度卡奴（Emma Raducanu）周二（1日）宣佈將不會參加今年德國斯圖加特公開賽，過去在2022年至24年期間連續三度亮相這項WTA 500紅土賽，有傳華度卡奴因與賽事贊助商的合作關係出現裂痕，而無法取得今年外卡入場券，華度卡奴將轉而參加4月14日開鑼的WTA 250法國魯昂公開賽來開展她的紅土賽季。