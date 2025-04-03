卓林普爭世錦賽前再受打擊　巡迴錦標賽8強止步

桌球世界「一哥」卓林普爭取在世錦賽前捧盃的好夢，周三（2日）被鶴健士粉碎了，他在巡迴錦標賽以5比10落敗，8強止步，即將轉戰克魯斯堡劇院，並將以2號種子出擊。

卓林普今季其實表現不俗，先後贏得上海大師賽、沙特阿拉伯大師賽及英錦賽，但最近在球員錦標賽以9比10不敵世界冠軍奇倫威爾森，再加上今天一敗，對他的信心再一次受到打擊。

45歲的鶴健士在今仗表現進取，首節已領先6比2，即使卓林普其後轟出一桿103度，這是他第93桿「破百」，但仍未能阻止對手的強勢；鶴健士今仗打出一Cue「破百」及6桿60+，躋身4強將與希堅斯或肖國棟的勝方爭逐。

此外，隨着正舉行的巡迴錦標賽已產生8強，即將展開的世界錦標賽亦落實了前16位種子，去屆冠軍奇倫威爾森列頭號種子，世界「一哥」卓林普則以次號種子出戰，沙比及久未露面的奧蘇里雲分列第3及4號種子，而去年亞軍鍾斯則趕上尾班車，以第16號種子出擊，這也是他生涯首次以種子身份在克魯斯堡劇院亮相。

世錦賽外圍賽將於本月7至16日在謝菲爾德上演，而正賽則於4月19日至5月5日舉行。