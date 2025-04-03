港會7人賽　首邀女子外隊　威爾士泰國新加坡加入戰團

2025港會7人賽將於5月16日至18日假香港足球會足球場舉行，大會於周四（3日）宣布今年首次邀得海外女子隊參賽，包括域斯咸（Wrexham AFC Women）、春武里（Chonburi FC Women ）及Eastern Thunder 3支勁旅，與TSL FC、傑志及香港足球會女子隊一較高下。

今年港會7人賽首度邀得海外女子隊參賽，包括來自威爾士的域斯咸（Wrexham AFC Women）、泰國的春武里（Chonburi FC Women）及新加坡的Eastern Thunder，3支海外球隊將參與共6支球隊參賽的第二屆賽事，與衞冕冠軍 TSL FC (前稱：車路士)、傑志、及香港足球會女子隊爭奪2025年度冠軍殊榮。

首次亮相的域斯咸於上個賽季的威爾士女子超級聯賽（Adran Premier ）中排名第四，自Ryan Reynolds和Rob McElhenney於2020 年成為班主後域斯咸便於國際球壇矚目，勢為女子七人足球賽帶來明星陣容。域斯咸CEO Michael Williamson 表示：「我們十分興奮女子隊首次參加香港足球會七人足球賽賽事。能夠受邀參與這項歷史悠久且成功的賽事，是對我們球隊的認可，也為年輕球員提供絕佳的機會。這不僅是我們球隊首次在亞洲參賽，還能讓球員在節奏快速的比賽中迎戰高水準的對手，讓無論是主隊或是U19 隊，作為這個成功賽季的完美句號。我們期待五月在香港足球會七人足球賽出戰！」

同樣首次亮相的春武里，曾兩度奪得泰國女子甲組聯賽的冠軍，而來自新加坡的 Eastern Thunder 則是新加坡女子全國聯賽的球隊之一。