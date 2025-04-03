莫耶斯鬧爆　利物浦越位入波點解唔吹？

利物浦喺「默西賽德郡打吡」1比0贏愛華頓，向英超冠軍邁進一大步，不過「紅軍」今場入波就引起爭議，事關助攻嘅路易斯迪亞斯，一開始就明顯處於越位位置，愛華頓領隊莫耶斯賽後鬧爆球證，不過球例上判決其實正確，利物浦領隊施洛就話：「要怪就怪球例。」

利物浦下半場嘅入波，賴恩格雲貝治中路直線想交畀迪亞斯(越位位置)，緊盯住佢嘅達高夫斯基快一步攔截，但迪亞高祖達搶到個波，隨即同迪亞斯撞牆扭入中路射入。VAR覆核後證實入球有效，莫耶斯賽後鬧爆：「今場比賽唯一分野，就係利物浦有1個越位入波，迪亞斯係影響到達高夫斯基解圍，我唔明咁簡單嘅判決點解都唔判？喺晏菲路比賽，應該唔係太多領隊會覺得可以拎到有利判決。」

球例列明，如果處於越位位置嘅球員冇參與進攻，包括阻礙對手或意圖阻礙對手踢波，就唔算係越位，迪亞斯喺呢一個並冇任何動作，所以球證判入球有效。施洛賽後亦「窒」莫耶斯：「根據球例，呢個係明顯有效入球，冇人可以投訴，如果係我哋失呢種波，我都會好嬲，但我只會嬲條球例，而唔係完美執行球例嘅球證。」