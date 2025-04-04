熱刺0比1不敵車路士　普帥挑釁球迷面臨炒魷

周五(4日)凌晨英超「倫敦打吡」，熱刺同車路士合演火爆大戰，兩隊爆發大規模衝突各拎5面黃牌，熱刺最終作客0比1落敗。今場最爭議事件，係熱刺領隊普斯迪高路「以為」球隊追平後，再次挑釁自家球迷，結果VAR推翻入波令普帥冇晒面，有消息指熱刺考慮將佢炒魷，由助教賴恩美臣頂到季尾。

熱刺近期傷兵陸續復出，不過表現未見好轉，上半場同車路士悶戰，唯一爆點就係完半場前基斯甸羅美路「報復」推跌利維高維爾，引起兩隊球員大規模衝突。換邊後車路士發力，復出嘅高爾彭馬50分鐘交出助攻，畀安素費南迪斯近門頂入。

熱刺喺64分鐘變陣，用柏比沙亞入替貝治華，呢個調動令熱刺球迷不滿發出極大噓聲，5分鐘後柏比沙亞施重炮將個波送入網，普帥即將手放耳仔後面挑釁球迷，可惜佢得意唔耐，VAR覆核後證實柏比沙亞犯規在先，入球被作廢，最終熱刺無力回天輸0比1。

熱刺輸波後，普斯迪高路成為熱刺史上，首個頭4次對車路士都輸晒嘅領隊，而佢近期多次同自家球迷衝突，亦加速佢下台速度。據熱刺跟隊記者奧基夫爆料，熱刺唔希望喺歐霸盃8強前炒領隊，但如果下周中首回合主場對法蘭克福再有差遲，助教賴恩美臣將會代替佢執教到季尾。

普斯迪高路賽後回應挑釁球迷事件：「球迷已經唔係第1次向我嘅換人柴台，我唔在乎。你哋將我嘅動作演繹成挑釁，其實我只係鼓動緊球迷，或者我同呢個世界已經脫節。」熱刺目前排英超第14位，下季唯一參加歐洲賽機會，就係贏歐霸盃冠軍。