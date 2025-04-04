香港隊　與沙特提早交手　列卡度：唔擔心實力「露底」

港隊女足下周二（8日）作客與沙特阿拉伯「拍跳」，足總早前已公布22人決選名單。大軍周四（3日）晚上繼續在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行操練，對於與6月份亞盃外對手提早在友賽碰頭，主教練列卡度（Rambo）稱不太擔心實力會「露底」；同時他又透露港隊在5至6月份，至少會再有兩場友賽。

港隊女足由周一（31日）起已在FTC展開操練，而是日則為第3課，球隊出發前會再操多一課，直至周日（6日）凌晨再經卡塔爾前往沙特阿拉伯。對比初選，今次決選名單共剔除了兩名民和公民後衞冼仲意、郭藹嵐，傑志門將梁蔚雅亦名落孫山，而排聯賽次席的仁足社則以8人，成為今輪大戶。

港隊早前在6月底舉行的「2026年女子亞洲盃」外圍賽，被抽入G組，同組對手除了菲律賓、柬埔寨外，還有今次國際友誼賽對手沙特阿拉伯。對於在亞盃外前夕與沙特提早交手，主教練列卡度受訪時認為問題不大：「首先依場友賽喺抽籤前已經安排咗，同埋現今好難去收埋任何嘢，上網就可以睇到我哋過去嘅比賽。相比友賽對手，反而更重要係球員要將訓練成果，應用番喺實戰上，不過今次飛行時間好長，希望球員狀態、體能到時冇影響。」

提到出線形勢，Rambo直言小組最強必屬菲律賓，但沙特實力同樣不容置疑，惟球隊仍會以晉級為目標：「沙特近幾個月開始積極踢友賽，喺西班牙教練帶領下實力有進步，世界排名都顯著提升，身體質素又比我哋優勝；菲律賓就唔使多講，屬於世盃常客，陣中有唔少來自美國、澳洲歸化球員。港隊當然想晉級，但目標頭兩場贏咗先，再睇吓尾場對菲律賓會發生啲咩。」除此之外，Rambo又透露為加緊備戰亞盃外，港隊5月份會赴不丹出戰三角賽，而6月份則計劃赴柬埔寨出戰亞盃外前，在鄰近地方再安排一場友賽，對手實力希望與菲律賓相若。

22人決選名單如下：

門將：李懿茵（仁足社）、吳卓蔚（和富社企）

後衞：朱素君、鍾貝琪（傑志）、陳詠詩、王素嫻（沙田）、馬澤純、胡彩瑤（仁足社）

中場：高栢齡（打比郡）、韋婉婷（高雄先鋒）、傅昭文、何玫薇、蘇鎧霖（傑志）、陳綺馨、陳穎霖、馮雪雯、梁匡蕎、曾麗薇（仁足社）、陳穎晴、關詠瑜（民和公民）

前鋒：張煒琪（傑志）、黃芷翹（民和公民）