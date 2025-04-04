近5次對獅吼未輸過　FC麥克阿瑟受讓有計

澳職獨腳戲，布里斯班獅吼主場硬撼FC麥克阿瑟。獅吼今季出名主場曳，開咧至今未贏過，麥克阿瑟近期成功止跌，今仗有力反客為主，讓球客勝（+1）有計。（無綫82台周五下午4時35分直播）

排緊尾2嘅布里斯班獅吼，雖然略有起色，最近4仗只曾1敗，不過好成績大部分來自客場，反而主場毫無優勢可言，佢哋係今季澳職唯一主場仍未開齋嘅球隊，合共踢咗9輪聯賽主場，只係得1和8負，可謂「主場不利」，比包尾大幡珀斯光輝更差，見到都唔開胃，今場難以睇好。

另邊廂，第8位嘅FC麥克阿瑟早前放走謝明等主力，經歷3連敗，幸好已逐漸適應，尤其係之前打邊路嘅伊高路美迪斯，依家轉打中鋒，喺前仗激戰反勝阿德萊德聯5比4之役成功開齋，上仗雖冇進帳，但輪到入替佢嘅哈利沙耶省2粒，末段逼和紐卡素噴射機3比3，令士氣大振。

況且，麥克阿瑟近5次對布里斯班獅吼錄3勝2和未輸過，為爭入前6季後賽席位，遇弱不容有失，受讓嘅讓球客勝（+1）固然捧得過，進取啲可直取客勝。

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