大專女籃　周敏李佩沛合轟41分　理大挫港大奪7連霸

香港大專盃籃球賽周日（6日）於修頓場館上演冠軍爭奪戰，頭場女子組衞冕之師理工大學強勢出擊，憑周敏和李佩沛分別轟入21分及20分、全隊5人得分上雙，終場以88：78擊敗香港大學成功衞冕，達成7連冠偉績。

修頓場館首度啟用全新LED計分屏幕、計時器，以及合乎FIBA規格的籃球架，對比舊版分板增設顯示球員姓名功能，不過外觀上仍未完工。理大4強以59：53擊敗中文大學，港大則以63：58勇挫浸會大學，兩隊會師決賽，港大曾於常規賽以73：60擊敗理大，前者教練團有甲一名將周迎堅坐鎮，理大則有甲一名宿譚偉洋、現役香港東方球員梁兆華和永倫的陳可鈐助陣。

甫開賽，理大全場緊迫防守奏效，中鋒朱寶恩初段成功壓制馬丹鳳，籃底亦有兩次入波，加上姚采芸兩次拋投命中，主動進攻取得領先優勢。港大黃婧霖和陳雅怡聯手打快攻還以顏色，惟屢次失誤予對手打快攻機會。理大主將李佩沛火力全開，首節轟11分以22：14領先。

次節李佩沛手感未降溫，連傳帶攻擴大領先至26：16。反觀港大翁倩如籃底空位「炒粉」，教練陳翊麟叫停比賽調整，回場後中鋒馬丹鳳狀態回勇，單節袋9分、包括1記三分，率隊拉近比數。理大則有周敏頻頻殺入顏色地帶得分，聯手後衞蔣思琪飆三分彈，半場繼續領先45：36。

易籃後，理大姚采芸和Lee Joanne Herslin表現搶鏡，率隊打出14：4攻勢，以68：52領先進入最後一節。港大眾將仍未言棄，馬丹鳳內外開弓怒轟全場最高的34分，聯手射手陳雅怡急起直追，惟比賽所剩時間無幾並已錄滿隊犯，最終理大以88：78勝出，成功寫下七連霸偉績。

頒獎台

最有價值球員&助攻王 李佩沛（理工大學）

得分王&籃板王 馬丹鳳（香港大學）

三分王 譚卓翹（浸會大學）