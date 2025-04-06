大專男籃　港大挫嶺大睽違24年再奪冠　曾朗謙來季加盟南華

周日（6日）香港大專盃籃球賽男子組決賽於修頓場館上演，香港大學憑「喇沙孖寶」曾朗謙和翟晉德合轟36分，加上「MVP」Mark Vodicar貢獻12分18籃板，最終以73：68勇挫嶺南大學封王，睽違24年之久再奪冠軍。曾朗謙今仗交出20分7籃板4助攻，賽後獲「得分王」獎項，去年在晉裕經歷甲一新秀年的他來季將加盟南華。

港大4強戰以77：74勇挫上屆冠軍城市大學，時隔10年再闖冠軍戰，嶺大則以78：76爆冷擊敗中文大學，隊史首度殺入大專盃決賽。港大莫梓皓突破「easy layup」為激鬥拉開戰幔，隨後曾朗謙和翟晉德展現默契，連連得分先下手為強，嶺大罰球命中率不佳，首節落後9：19。

次節嶺大隊長鐘志榮發威飆分，打入「and 1」獲應援團高呼「MVP」，中鋒高金衛背打轉身亦博得「2加1」，助隊逐漸追回比數。尾段港大有長人中鋒Mark籃底建功，曾朗謙壓哨三分波博得對手犯規3罰全中，助球隊上半場領先36：32。

下半場開始，Mark屢次在籃底命中小拋投，惟甄子健被判進攻犯規，嶺大趁機吹響反擊號角，徐澤成和劉煒聯手打出一段8：0攻勢，以42：42追平戰局，翟晉德射三分彈為港大「止血」。嶺大主將鍾志榮兩度抽筋被迫退下火線，林志豪和亞臣亦抽筋離場治理，徐澤成和莫梓皓更吞4犯，高金衛挺身而出屢次博得罰球，更命中弧頂三分助隊首度反先47：45，港大後備力量的許浩翔連取4分重奪領先優勢，第3節完些微領先55：52。

決勝節，嶺大主力徐澤成犯滿離場，鍾志榮和林志豪再度上陣，鐘志榮爆發打入「And 1」球隊士氣大振，兩軍愈戰愈激多次交替領先，維持比賽懸念。港大曾朗謙、莫梓皓和甄子健相繼錄滿5犯出場，戰況告急之下，嶺大先後有5名球員戰至抽筋，港大把握對手主力缺口拉開比數。最後讀秒階段嶺大落後3分，鍾志榮零度角三分波彈框而出，錯失追平機會，最終港大以73：68帶走勝利，時隔24年重奪大專盃冠軍。

港大曾朗謙轟全場最高20分，翟晉德和Mark Vodicar分別貢獻16分8助攻及12分18籃板，許浩翔亦交出10分。嶺大隊長鍾志榮攻入18分，惟同時送出9次失誤，高金衛有17分10籃板進帳，劉煒和徐澤成分別取得13分和12分，不過效力甲一球隊建龍飛馬的畢鈞浩則未有出場紀錄。

去年港大以第6名完成賽季，身為二年生的曾朗謙（Kyle）今屆終嘗冠軍滋味，他賽後表示：「對每一位隊友充滿信心，故最後搶分時未感緊張，只是會對自己表現感到不太滿意」，Kyle繼道：「賽季前我們並沒有以冠軍為目標，沒預想到能拿到這個成績，感謝大家的付出，這是一個很夢幻的賽季。」

上季新秀年效力甲一球隊晉裕的曾朗謙，來季將轉投衞冕軍南華，Kyle感到期待：「入到大球會當然很開心，但隊內競爭會更大，我會做好自己，珍惜每一次訓練機會，令自己有進步，亦想要感謝晉裕給我機會上場機會，讓我認清自己與甲一水平的差距。」對於與喇沙師弟翟晉德首度攜手奪大專盃冠軍，Kyle直言：「我們從小就是隊友，他擅長突破、我擅長投射，互相取長補短，默契已經去到最強，接下來5年都仍會是隊友，很開心能繼續跟他一起打球。」

來自斯洛文尼亞的Mark Vodicar獲賽事最有價值球員（MVP）獎項，身為港大一年生的他，首年就率隊重返巔峰，賽後直言超出預期：「沒想過拿到MVP，這讓我感到震驚、也很特別，很榮幸拿下這個獎，我只是試著努力搶下籃板和做好防守，把握每一球得分。」他不忘稱讚隊友發揮，亦感謝朋友遠道而來支持，又透露希望未來有機會能打上甲一。