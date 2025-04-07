艾殊利高爾：阿仙奴主場1分政策鬥皇馬

由阿仙奴和皇家馬德里合演的歐聯8強首回合，令人非常期待，皆因雙方僅在這項大賽中，第2次碰頭。

兵工廠在16強合共轟入燕豪芬9球，以壓倒性優勢殺入8強。而皇馬則在與死敵馬德里體育會的對決中，苦戰兩回合後靠互射12碼晉級。

雙方在上周末的聯賽都沒有正面結果，阿迪達派出副選迎戰拖肥，符合了不少人認為他們該專注歐聯大戰皇馬的估計。阿仙奴希望將他們在各項賽事中的不敗紀錄延續到8場，同時保持出色的歐洲賽主場紀錄。這支北倫敦球隊近10次在酋長球場進行歐聯皆保持不敗，其中更有8場比賽成功零封對手。中堅積及基維柯在對愛華頓的和局中表現出色，由於加比爾馬加希斯和卡拉科利受傷，主隊需要他在今場繼續保持高水準的發揮。

這將是皇馬在酋長球場歷來踢的首場正式比賽，周末在西甲的失利顯然並不是他們最好的準備。然而，自2003/04球季以來，他們從未在8強被淘汰，並且已經在最近12次的歐聯兩回合賽事中，全部成為最後的勝利者。

如果銀河艦隊想在酋長球場取得正面成績，必須克服缺少停賽的曹亞文尼這一難關，並且希望錯過周末聯賽的門將泰拔高圖爾斯，能通過體測候命上陣。

若然皇馬能在周二晚擊敗阿仙奴，兵工廠將成為他們在歐聯的第112個手下敗將，考慮到他們迄今為止還沒有在這項賽事中擊敗過對手，雙方此前僅在05/06球季互相交手，當時阿仙奴靠著亨利千里走單騎的經典入球，贏得了作客班拿貝比賽，而後來在主場的次回合比賽打和對手成功晉級。我認為阿仙奴將渴望複製當年兩回合的結果，在接下來的主場比賽取得與當年一樣的和局。