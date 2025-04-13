向籽嬴+黃智軒揚威修頓擂台

本地搏擊界新貴向籽嬴和黃智軒，周六(12日)晚聯袂出戰假修頓室內場館上演的「紅人堂富德搏擊王世界職業大賽2025」，最終齊齊取得佳績。

綽號「月野兔」的向籽嬴，於女子57公斤級踢拳賽，與本地名將殷淑華交手。向來以快速猛攻見稱的向籽嬴，面對有備而來的前輩級對手，首回合不僅未能嘗到甜頭，更一度「迷失擂台」。

慶幸在總教練向柏榮提場下，向籽嬴得以在賽事後段重新投入作戰狀態，最後經過3個回合的激戰，裁判以2比1判予獲勝。「月野兔」順利在2025年首戰獲勝後，其個人戰績改寫成9戰8勝1負3KO，並將2024年的不敗走勢延續。

至於昨初登富德擂台的黃智軒，在男子61公斤級踢拳賽迎戰來自丹麥的搏擊好手Thais Hvid，結果綽號「雷電小子」的黃智軒在第二回合初，先以左拳重擊對手面部，繼而施以右掃腳命中其下顎，Thais Hvid隨即倒地，拳證讀秒後宣布賽事結束。黃智軒最終以次回合28秒KO勝，換來在場觀眾雷動掌聲。

對於兩位搏擊新勢力之表現，「向師傅」先寄語兩人萬勿自滿：「黃智軒仍有『慢熱』老毛病，在首回合捱過對手一輪攻勢後才懂得反擊，這樣或令裁判留下不良印象，日後再上擂台必須更快入局；向籽嬴則只懂急攻，腦筋反應欠靈敏，往往未能按對手風格去調整節奏，容易被牽著鼻子走，這方面一定要及早改善。」

原定出戰男子65公斤級踢拳賽的「轟炸機2.0」向籽羲，因近期在操練中不慎受傷，致左前臂肌肉和副韌帶撕裂，故與原定的泰國對手Achariya Boonmoh約定，於今年10月再決高下。