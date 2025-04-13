港超聯　僅和大埔感可惜　亞歷斯祖：冇得怪任何人

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）尾場上演前列大戰，東方坐鎮旺角大球場，與榜首大埔正面交鋒，最後東方以3比3逼和「綠戰士」，末段博得關鍵12碼的亞歷斯祖（Jojo），對於未能全取3分感到失望，勢必要拼盡全力在下周日（20日）的「冠忠巴士60週年足總盃」與大埔決一高下。

上半場早段東方一度落後對手兩球，亞歷斯祖認為球隊於劣勢之下逼和對手，展現了球隊的強大的爭勝心及韌力，但對於未能全取3分感到可惜：「上半場失兩球之後，Chino（東方主教練盧比度）同我哋講要沉着應對，我哋都完全冇氣餒，反而愈踢愈有火，所以冇得責怪任何人，只係可惜最後冇贏埋場波。大家都知我哋今季充滿特別多挑戰，由其是後備席唔算有太多人，但無論教練團、隊友定係管理層，個個都出盡十成力去撐住成隊波，我真心為班隊友覺得自豪。」

下周日（20日）的「冠忠巴士60週年足總盃」東方與大埔將會再度碰頭，亞歷斯祖強調球隊已經準備好與「綠戰士」分出高下，會盡力爭取決賽席位：「下場對大埔嘅4強賽絕對係重頭戲，今場我哋雖然冇分出勝負，但盃賽我哋一定會繼續搏到盡，希望唔留任何遺憾之下結束今個賽季。」