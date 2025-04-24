英超意甲4大勁旅7月訪港　門票最快4.30預售

阿仙奴、利物浦、熱刺及AC米蘭將於7月底訪港友賽，主辦單位周四（24日）公布票價及購票方法，價錢從港幣399元至港幣2,499元，球迷最快可在4月30日經trip.com購買旅遊套票，其餘門票經Cityline購買，並於5月12日早上10時公售。

「香港足球盛會2025 」將會在啟德主場館舉行兩場友賽，分別為7月26日利物浦對AC米蘭及7月31日阿仙奴鬥熱刺，兩場賽事俱在晚上7時30分上演，各設有6款門票座位選擇。最頂級的A 類座位設於東看台和西看台，售價為港幣2,499元，B至F類門票售價分別為港幣1,999元、1,699元、1,299元、799元和399元。球迷最快可於4月30日早上10時至6月30日晚上11時59分期間，經trip.com購買旅遊套票。

至於其他門票則在Cityline發售，觀眾可於5月2日早上10時至5月9日晚上11時59分選購球迷區門票，對象包括各球會的香港官方球迷會在內的各個團體和機構，利物浦球迷將坐鎮主場館北看台，可選擇港幣1,699元（C類）或1,299元（D類）兩類門票；AC米蘭球迷則齊聚南看台，統一票價為港幣 1,699元。 在北倫敦打吡中，阿仙奴與熱刺的球迷將分別佔據北看台和南看台，兩個區域的觀賽門票均以統一價格港幣1,699元發售，兩場賽事亦會於5月2日早上10時至賽事當日作公開發售。

此外，利物浦、熱刺及阿仙奴分別在7月24日、29日及30日到啟德主場館舉行公開訓練。公開訓練的門票票價由港幣99元至299元，AC米蘭的公開訓練則容後公布。