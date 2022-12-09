通訊設備合同與華企有關聯　加皇家騎警煞停項目

加拿大政府近日被揭與由中國海能達公司控制的辛克萊技術公司（Sinclair Technologies）簽訂合同，為加拿大皇家騎警提供並維護通訊設備。加拿大總理杜魯多周三（7日）對此表明令人不安，下令審查，公共安全部周四（8日）宣布已煞停合同。

加拿大政府於去年10月6日向總部位於安大略省的辛克萊技術公司，批出一份價約55萬加元（約315萬港元）的無線電頻率過濾系統合同，該系統能保護加拿大皇家騎警的陸上無線電通信不被竊聽。杜魯多表示，令人不安的是政府部分安全機構建議必須非常小心外國干涉，而公務員隊伍的其他部分卻簽署可能不利國家安全機構的合同。渥太華會跟進此事，確保通信技術安全，並需確保加拿大不會與出價最低的投標人簽署合同，然後暴露在安全缺陷。他強調，必須明確規定國家安全問題的敏感合同只可批予可靠採購來源，將研究政府通信系統是否受影響。

知情人士透露，辛克萊公司的出價與競爭對手相差不足6萬加元（約34萬港元）。辛克萊公司於2017年起由海能達公司控制，而中國政府透過投資基金擁有海能達約10%股份。批出合同的加拿大公共服務及採購部表示，在招標過程中沒有考慮到安全問題和辛克萊公司的所有權。