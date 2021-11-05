港府日前公布號稱「中環地王」的中環新海濱3號用地投標結果，中標價為508億元，成為香港有史以來最貴的單一地皮，打破兩年前由高鐵西九龍站上蓋項目創下的422億元紀錄。翻查資料，中環地王去年底開始招標時，市場估計價值300多至500多億元，現在投標結果貼近當時估算上限，對納稅人而言看似相當理想。

問題是，去年底本港以至全球的疫情仍未受控，《港區國安法》僅實施了幾個月，黑暴餘孽未除，外國制裁不絕，攬炒派仍在立法會擾攘作惡，當時不少人都建議將地王押後招標，以免賤賣這幅後無來者的世紀靚地，為面臨嚴重財赤的特區庫房爭取最大利益。

然而，港府最終一意孤行，決定如期招標，並對地皮發展施加諸多限制，大搞甚麼「雙信封」複雜投標機制。港府強調中標者的總得分達100分，即是在地價及設計組別中均屬最好表現的標書，問題是入標財團只得6家，當中4家最少在其中一組評分被評為不合格，即是達標的競爭者僅有兩家。筆者並非質疑今次中標的方案不好，但如果押後半年至一年才招標，是否會出現更多的競爭、更好的設計，以及更好的價錢呢？

隨着《港區國安法》全面實施及選舉制度的改革完善，將黑暴與攬炒掃清，社會重拾法治，政局恢復穩定，經濟前景明朗，兩地通關在望，加上港府為增加房屋供應，宣布將多幅酒店及寫字樓地皮改劃作住宅用途，令商業用地供應減少，有市場人士估計，若中環地王改於現在招標，隨時可為庫房增加數以百億元計收入。

除了中環地王及高鐵站地王，香港還有另一幅估值過百億元的西九文化區ACE（藝術、商業及展覽）地王。西九管理局在去年初疫情嚴峻時為用地招標，市場反應當然欠佳，最後被迫煞停投標工作。事件雖加劇了文化區在短中期的財政危機，但現在看來實為明智之舉。管理局近日就預告將重啟招標程序，預計可吸引失落中環地王的財團及其他新投資者積極入標。

最近幾年《施政報告》提出的「明日大嶼願景」及《北部都會區發展策略》，都聲稱會提供足夠商業用地，但即使一切順利，亦會是十多二十年後的事，期間會否出現商業用地荒呢？還是港府暗裏認為近半年的經濟恢復只是虛火，香港經濟仍有排衰呢？