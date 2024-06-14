多名董事涉嫌詐騙而被捕或遭通緝的基督教團體正生會，日前宣稱因銀行帳戶被凍結，無法向在港的教職員支薪，宣布其創辦的戒毒學校正生書院將於一個月後停運。政府隨即反駁，指實情是正生會不願意解決營運資金問題，將事件諉過於人及惡意炮製所謂的停運事件。仍留在香港的書院教職員亦證實政府說法，指多名身在英國的董事拒絕將資金調回香港，呼籲其他有心人出手打救書院及協助受影響的邊青學生。

事情發展至今已相當清晰。之前曾多次被指帳目不清及遭廉署調查的正生會，在2020年底，亦即《港區國安法》實施幾個月後，突然以正生書院財困為由公開籌款。但事實上書院當時並無財政問題，正生會籌得的數千萬元善款亦並非直接用於書院，而是被有系統地、分批調撥到英國，存入了部分移英董事的個人戶口，包括用作在當地購買物業。

香港執法部門指控涉案董事假借宗教及協助邊青名義，詐騙一眾信徒、善長與家長的血汗錢。正生會則辯稱，資金調到英國後，仍舊是用於教會及輔導邊青等用途。只是其主要援助對象，由過往一般為染上毒癮的本地黑幫青年，變成遭美西方荼毒的移英黑暴青年。

香港的黑暴教會及相關組織又豈止一家？由反國教運動、佔領行動，及至反修例黑暴，多間教會及旗下的學校和社福團體，紛紛變成違法暴徒的贊助商、物資站、武器庫、庇護所、訓練營，以至大本營兼指揮部，毒害了數以千計心智未成熟的年輕人。當中部分組織更與外國及台灣的組織有着密切聯繫，財政互通，但因為撐起了宗教自由的保護傘而不獲追究。當教協已被解散，社工界遭整頓，這些黑暴教會是否也應被關注及調查一下呢？