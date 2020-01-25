議員祝東網讀者鼠年一團和氣　百業興旺

修例風波令香港經濟及港人生活均受影響。新一年來臨，立法會議員梁美芬、容海恩及工程界議員盧偉國祝願《東網》讀者在鼠年一團和氣，百業興旺。其中有「鼠王芬」之稱的梁更表示，本港「鼠患成災」，望政府鼠年果斷執行清潔措施，令公共衞生得以改善。

快將六十歲的梁美芬祝《東網》讀者新一年迎春接福，心想事成。她又提及過去七個月很多港人感到不快，希望新一年百業興旺、路路暢通，大家一團和氣，切忌再因小事或見解不同而傷和氣。她又表示，本港「鼠患成災，人人擔心」，盼政府果斷執行清潔措施，令公共衞生得以改善，就「金鼠獻歲，人人開心」。

「一年抱兩」的容海恩於農曆新年前誕下幼女。她稱在剛過去的豬年整個人「脹爆」，可能因為吃多了，人也開心了，故變得圓潤，故新年新願望是可以多做運動，保持窈窕。容又稱，不論男女在新年定會「食多啲」，她最喜歡吃糖蓮藕，過年前一定會和媽媽辦年貨兼大量入貨，認為最重要是多做運動、飲食節制，又祝願大家在鼠年「食極唔肥」、身體健康、家庭幸福。

盧偉國精通中西樂器，今年他就用色士風吹奏大家耳熟能詳的《獅子山下》，祝願香港鼠年和平吉祥，市民安居樂業、身體健康、萬事勝意。面對現時立法會出現議程「大塞車」情況，盧希望立法會鼠年事事順暢，積壓在財務委員會的工程撥款能早日通過，讓工程業界「人人都有工開」，皆大歡喜。