網開一面？為甚麼？

犯罪的話，是天網恢恢，法網難逃。網開一面，網如何成網？實際是撤網。

網開一面，是對誰開一面？是未來主人翁？誰的未來主人翁？打砸燒、肆意破壞、不守法紀，可以成為香港的未來主人翁嗎？今天犯罪不改，明天仍會犯罪，他們會是明天的犯罪者，不是主人翁。有錯應改，但若放任他們，他們會改嗎？

「佔中」受刑的人，今次一樣支持暴亂，說會改，只是騙裁判官的心軟，輕予刑罰，方便他們捲土重來，作出更大的破壞。頑鹵之輩，不當頭棒喝，怎會醒悟？為了他們還可以作為香港未來的主人翁，網開一面，倒不如當頭棒喝，喝醒他們麻木的慧根，重新做人。

網開一面，不是婦人之仁。婦人之仁是無原則寵溺子女的香港父母，是那些旁觀吃瓜、不明原由、隨意起哄的群眾。

能公開提出「黃台之瓜」，再「網開一面」，是香港財雄勢大者。是真心真意地維護年輕一輩，不顧他們在近月發展出來的暴戾、無知無賴？抑或是另有用心？

網開一面，或許可解當前僵局，使示威暴亂者可以大勝而歸，重整旗鼓，再而三地在今後作更大的戰鬥。而在此之前，有人收穫區議會選舉奪取議席之利。

網開一面，便是全面否定特區政府的管治，否定警察這幾個月的辛勞奮鬥、維護治安和社會法制的努力，更會把中央政府的威望、在港的戰略、政策主張破壞。特區政府對暴民投降，實際便是中央政府的投降。

網開一面，是犯法可不追究，踢開法治法制，這幾個月發展出來的破壞性的暴民行為、暴民邏輯便被容忍。小者是乘搭港鐵可以跳閘不用付費；中者是稍有不滿便可以聚眾破壞公共設施，從搗亂港鐵站到砍倒智慧燈柱；重者是聚更大的眾來圍堵警署、衝擊政府部門、攻擊警務人員以及任何與他們意見不合的群眾。

網開一面，是不是要堅持這樣的暴民統治香港城市呢？抑或是讓他們喘一口氣，重新結集，把他們不明所以也不知是甚麼的「革命」，以更暴力的方法來推動？

網開一面，針對法治法制，針對香港的管治，便不可能是菩薩心腸，而是存心良苦，良的是有所圖謀，苦的是香港社會大眾，所圖的是犧牲社會、國家的個人利益。

事實上，香港當前的危機，是百年一遇的大打擊，需要各方齊心協力來克服，資本家不應例外，卻不容渾水摸魚，或是落井下石。態度要端正，話要說清楚，行止是七百萬港人、十四億國人看着。