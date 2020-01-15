蔡英文當選「總統」後，「得了便宜賣乖」說：「很多香港朋友會為台灣人民的決定感到高興。」這個「當然」。不過，也有「香港朋友」對蔡英文、民進黨利用香港反修例暴亂猛吃「人血饅頭」感到惡心和憤怒的，這包括一些跑到台灣「尋求政治庇護」的香港暴亂分子，他們的天真想像被蔡英文政府以「毋須制訂難民法」推拖而破滅。面對滿嘴人血饅頭渣子尚未擦乾淨就大說便宜話的蔡英文當選「喜訊」，他們能「高興」起來才怪，除非他們已經賤得連饅頭渣子都不如也。

蔡英文對這些「倒楣蛋」是不會放在心上，為她當選總統而高興的「香港朋友」還是不少的。對於這些「朋友」今後在「台獨」、「港獨」連成一氣、並肩作戰，她還是寄以厚望的。因為大局而言，中共是他們的共同敵人，「一個中國」是他們的共同敵人，「一國兩制」是他們的共同敵人，而分裂中國是他們的共同目標，山姆大叔是他們的共同主子；在中國統一面前、在「一國兩制」面前，他們有共同的「亡國感」——台獨和港獨的「亡國感」。

蔡英文、民進黨對今次大選獲勝，自然也是萬分高興，但想必沒有消除那揮之不去的「亡國感」。據說他們還要「保持警覺和謙卑」，聲稱台灣仍然是「對抗中國威權政府的最前線」。他們相信要將「亡國感」轉化為「安全感」，就要更積極的投靠美國，更積極的充當美國遏華反華的棋子，在美國人的利用和保護中求安全，免「亡國」。於是，蔡英文第一時間會見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑，乞求和老美「加強全球議題的合作」。明明是奴才之身，棋子而已，偏偏要「自我膨脹」，侈談甚麼「全球議題」、「加強合作」，不但笑死人，且再露「亡國」焦慮如鬼上身。

而老美的香港棋子——反中亂港和港獨分子的焦慮恐怕更深更重，他們得不到美國的「在地保護」，遠不及「台灣朋友」。別看他們在反修例暴亂中，在老美的組織支持下撈到了不少好處，但長不了，北京醒覺之日，就是他們完蛋之時。