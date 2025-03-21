特朗普費心費力搞的那個停止攻擊能源基礎設施30天的「停火」，完全是廢話，俄羅斯與烏克蘭誰也沒有把它當回事，繼續攻擊對方的「能源基礎設施」。

烏克蘭指控俄軍繼續空襲頓涅茨克州的能源設施，導致當地停電；總統澤連斯基稱，俄軍襲擊了包括蘇梅州醫院在內的民用設施。俄方則指，烏軍對別爾歌羅德地區發動5次跨境襲擊，行動涉及200名士兵和29件軍備，包括5輛坦克。澤連斯基還質疑俄國對「停火」的誠意，拒絕普京提出的「外國要停止向烏克蘭提供軍援和情報」的要求。

有消息說，今次美俄總統通話，普京遲到一個鐘頭，約定時間到了，普京還在一個工商論壇發表講話，把特朗普晾在一邊。凡此種種顯示，特朗普今次可能又被耍了，然而過幾天美俄代表團會在中東洽談「停火細節」。美方代表團由國家安全顧問沃爾茲和國務卿魯比奧率領，看來這場自欺欺人的「停火談判」，只能是「邊打邊談」了。山姆大叔制訂的A階段——先做到雙方停止交戰，然後進入B階段，完全成了扯淡。

最讓特朗普和美方忐忑不安、摸不着頭腦的是，從現在到中東「細談」，俄羅斯在戰場上又會獲得多少勝利？會向美烏提出甚麼更高的要價？如此這般，特朗普和美方將遇到巨大考驗，面對普京步步進逼、「貪得無厭」，特朗普的底線在哪裏？這是一個有趣的問題。

如果不考慮在普京步步進逼、自己步步後退之下有傷面子，這個問題不難解決，無非是在「分贓」之時自己少分一些，讓普京先點菜單上「最貴最好吃」的佳餚。不過，這會令自己很難堪，讓美國很難堪，令美國很難再次偉大，而是進一步委靡。影響所及，他對歐洲的戰略、對中東的戰略、對中國的戰略，恐怕都要調整。如果特朗普對普京的咄咄逼人忍無可忍，他敢掀桌子嗎？敢大舉支持烏克蘭，率領歐洲繼續拜登未竟的事業，奮勇前進嗎？