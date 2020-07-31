戴耀廷因發起違法「佔中」，以「妨擾」、「煽惑」罪被判十六個月徒刑，香港大學據此革除其教職，此乃咎由自取。對於這些判決，戴耀廷是不服的，認為發起「佔中」是「公民抗命」、「違法達義」，凡此種種，在他的「法律詮釋」下，都不是違法。根據他的歪理，「佔中」的所有違法活動、破壞秩序和法治的活動，只要標榜「公民抗命」，只要標榜是為了「達義」，就是「正義行動」。

在戴耀廷這位法律副教授眼裏，不存在法律就是法律、違法就是違法的問題，只要打出「公民抗命」、「違法達義」的旗號，所有的法律和法理，都可以被所謂「正義」、「公義」肆意踐踏。

對此，戴耀廷不但身體力行，以身試法，還不斷鼓吹、煽惑他人一起「同行」。他這樣做，當然不只是挑戰「法律」、褻瀆自己的「專業」這樣簡單，而是出於某種政治目的，為了某種「達義」。

這裏是有一根環環相扣的鏈條的，一是發動「佔中」，「癱瘓中環」，威逼朝廷接受其在「政改」上剝奪中央權力的要求。二是為「佔中」壯大「本土激進」勢力和「港獨」興起。

三是推動所謂的「雷動計劃」，干擾立法會選舉的公平公正，協助反中亂港政客以及在「佔中」冒起的「自決派」進入立法會。四是跑到日本、台灣等地，公然鼓吹「香港沒有其他選擇，惟有獨立」，鼓吹要思考「香港建國」的可能。

五是「違法達義」條件成熟了，反修例暴亂爆發，要實現「顏色革命」。六是戴耀廷保釋期間，又在去年十一月區議會選舉推出「風雲計劃」，令暴亂中的「涉暴派」大規模參選成功。

七是最近又玩「非法初選」，要實現「35+」立法會奪權和「攬炒十部曲」。所有這一切，都是戴耀廷從鼓吹「違法達義」開始的。

其實，這一謬說和戴耀廷本人並無多大力量，讓其橫行霸道、肆意破壞的最大力量，在於各方保護傘也。