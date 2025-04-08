美國總統特朗普打響全球關稅戰，就坐在了火山口上。日前美國逾50萬人在首都華盛頓等多地示威遊行，他們的抗議訴求包括：「特朗普不是我們的總統、特朗普下台，反對法西斯主義再起，阻止邪惡，不要干涉我們的社會福利，世界已厭倦你的胡說八道，滾吧！特朗普……」報道指超過150個團體，在全美50個州舉行了超過1,200場反對特朗普示威。

歐洲、加拿大和墨西哥等地也爆發多場示威，對特朗普的倒行逆施、禍國殃民、破壞全球貿易和經濟，目前這些抗議示威只是「開胃小菜」，隨着局勢變化，美國經濟和百姓遭殃，日子難過以及這場關稅戰對美國的反彈，特朗普就要坐在火山口上，然而到現在他還不知死。

特朗普對率先反擊美國的中國充滿仇視，且表示輕蔑，他叫喊中國遭受的打擊比美國嚴重得多，叫嚷中國和很多國家過往對美國採取惡劣態度。他聲稱：「我們一定會贏」，聲稱其「經濟革命將為美國帶來史無前例的成果，堅持住……我們一定會讓美國再度偉大……」

如果說，假如特朗普從來沒有和中國交過手，而有此狂妄自大，那是幼稚可笑。然而他早在8年前、初次入主白宮時，就發動了對華貿易戰、科技戰，瘋狂打壓中國且一再放言美國很快會贏。結果相反，中美貿易順差加大，美國「吃虧」更多，中國科技包括特朗普重點打擊的晶片、半導體、人工智能等在中國反擊封殺，自力更生下獲得突破性發展，愈戰愈強，市場愈來愈大，壞事變好事，打壓變動力，我們真要感謝特朗普！

對於這樣的辯證法道理、禍福相倚道理，特朗普懂嗎？對於中國人民愈艱難愈奮起，特朗普懂嗎？對於中國人民的智慧底蘊、聰明才幹，特朗普懂嗎？看來他全都不懂，他首次執政4年白混了，首場貿易戰、科技戰白打了，否則今天他不會更加蠢兮兮地、不可救藥地坐在火山口上。