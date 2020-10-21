港府嫌貧愛富，善財難捨，早就不是新聞，但像勞福局局長羅致光那麼涼薄，兼且理直氣壯藉口多多，在廢官堆中還是算罕見。

眾所周知，港府的安老政策天殘地缺，資助安老院舍的增長遠遠追不上需求，以致輪候的長者一等多年，往往未能獲配宿位已含恨而終。羅致光聲稱，要每年興建七至八間安老院舍才能勉強滿足需求，港府當然無法做到，過去羅局長總是以覓地難做藉口，但可能講得多自己都厭，最近他就將安老院舍不足歸咎到疫情頭上，指未來需要由獎券基金撥款興建的安老服務設施有增無減，雖然獎券基金目前預計結餘仍有超過二百億元，但減去今年三月過百億元的總承擔額後，可動用的結餘已不多，加上疫情下六合彩停頓逾半年，料獎券基金收入大減，需探討其他解決方法云云。

真係唔到你唔服！港府向來視長者為包袱，由城市規劃到財政預算皆當長者無到，用於安老設施的開支固然不足，又沒有全盤規劃，以致輪候院舍的長者大排長龍，生不如死。身為主管勞福政策的羅局長不是反躬自省，反而將責任推給六合彩，不得不令人嘆句，廢官搵藉口的本領真非等閒之輩能及也。

其實，上一代社會環境和資源都不及這一代，長者捱足大半輩子，為香港經濟起飛打拚，無功都有勞，萬沒料到想安享晚年會這麼艱難。資助院舍嚴重不足不必說，私營院舍質素良莠不齊，泥沙俱下，港府放任自流，不監不管，該當何罪？大埔劍橋護老院虐老醜聞令人記憶猶新，早前又有智力低下兼半身癱瘓的六旬翁，入住護老院不適送院後被發現肛門塞有紗布等異物，最終死亡。香港猶如長者地獄，簡直是文明之恥。

說到底，上樑不正下樑歪。廢官自己也不尊重長者，帶頭歧視，潛台詞甚至認為人老了便等於廢物，不應再佔用公共資源，安老問題死結難解，豈是無因！