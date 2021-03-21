可以走的，必不會留下。政府無能，前景灰暗！老朽不少相識嘅教書朋友，有能力移民的，一家大小都飛走了，見他們都賣光香港資產，這一飛，肯定不會再回頭，若然有機會再重臨這個「福地」，肯定亦是過客！

「香港幾好都有，點捨得走」已成過去式，最新民意調查發現，5個港人就有一個將會移民！未知會否「仲有4個猶豫緊」？事實是本港經歷黑暴疫情兩年，經濟凋敝，民生多艱，失業率更創下近17年新高，逾26萬人冇工開，政府又死都唔肯設立臨時失業救濟金，庸官不食人間煙火，政策離地，民怨沸騰，可以話已經去到臨界點！

若根據有關調查推算，即高達150萬人將會移民離港，甚至是已經準備好隨時離開，近排有唔少寵物被人棄養，據悉亦與移民潮有關。有學者認為，數據顯示市民對香港未來不抱希望，指特區政府未能解決樓價高企問題之餘，抗疫亦無能，年輕人即使大學畢業，唔好話「向上流」冇機會，即使搵份可以餬口嘅工都難，前景如此暗淡，導致佢哋萌生移民念頭，「趁後生到外地博一博」一啲都唔出奇！咁多人萌生移民念頭，唔使專家學者多言，都知道係不祥信號，政府再如何吹噓「香港是我家，大家要愛她」，又有鬼用咩？你想同年輕人同行？年輕人話睬你都有味！老朽絕對認同本報「正論」嘅結論：「哀莫大於心死，悲莫過於棄城。」香港由幾好都有變成不宜久留，折射出此地由盛而衰、物極必反。

國史大家錢穆論歷代政治得失，指出後人憑自己所處嘅環境和需要批評歷史上各項制度，只是一種時代意見。時代意見有合理性，但不該單憑時代意見就抹殺歷史意見，應當看到一項制度在特定時空中的作用和意義。一國兩制荒腔走板，欠的就是正視、學習特定時空意義，分不清誰人真想香港好。偏離正道和方向，試問又怎會有利於當下嘅改革？