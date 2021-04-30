日本日前發表2021年版《外交藍皮書》，有人統計發現，當中提及中國多達273次，整部藍皮書好像專門為中國量身訂造似的，令人嘖嘖稱奇。這說明甚麼？說明日本對中國崛起異常忌憚，也說明日本嚴重缺乏安全感。

過去100多年，小日本一直自信滿滿，從來沒有將鄰居放在眼裏，認為中國貧窮積弱，對日本毫無威脅，根本不值得提起。他們做夢也沒有想到，中國能夠在短短幾十年內取得如此成就，經濟總量從遠遠落後於日本，一躍變成今天幾乎是日本的3倍，他們怎能不畏懼。正如美國一樣，歷來都是以俯視和蔑視的眼光看中國，忽然有一天發現中國不僅成為東方巨人，而且成為其「最嚴峻的競爭對手」，老美怎能不焦慮。

所以說，中國成為美日及其他西方國家圍攻的目標，恰恰證明中國實力愈來愈強大，國際地位愈來愈重要，對中國人而言這是好事，不是壞事。一隻兔子可以躲在低矮草叢，一隻羚羊也可以跪伏在深草裏面，而一頭大象根本不可能隱藏龐大身軀。中國就像大象一樣，隨着國力持續上升，目標愈來愈大，受到國際社會關注是理所當然的，受到西方國家猜忌也是很正常的。明乎此，就知道為何日本《外交藍皮書》提及中國多達273次，當中透着一股濃濃的羨慕嫉妒恨。但日本不是美國，美國可以不擇手段打壓中國，日本則沒有這種能力，其經貿甚至愈來愈依賴中國市場，就算想充當遏華打手，也是力不從心，充其量只能做美國的應聲蟲，跟在後面瞎叫嚷。

有人講過一個笑話。中國天氣預報最少需要15分鐘，因為國土實在太大，各地天氣不同；相反，日本天氣預報只需一句話「全國有雨」，因為日本國土狹小，一塊雲就罩住全國。這是笑話，也是實話，小日本企圖撼動大中國，無異於蚍蜉撼樹，畢竟現在已不是甲午戰爭的年代了。