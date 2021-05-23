台灣疫情持續失控，昨日單日新增321宗本土病例，另新增兩宗死亡病例。儘管民進黨政府已將全台提升至三級警戒級別，但民眾防疫意識依然鬆懈。既有移民台灣的深黃港星在臉書怒斥不戴口罩者是「野蠻人」，更有位於屏東恒春等地的民宿，遭踢爆天天照常讓遊客入住兼大開無罩派對，完全無視播毒風險。

這可奇了，不是說台灣最美麗的風景線是「人」嗎？不是有台灣網民豪言「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」嗎？為甚麼這麼高質素的全球唯一華人民主社區，竟會孕育出無視疫情風險、連口罩也拒絕戴的野蠻人了？

尤其好笑的是那句「看好了世界，台灣人只示範一次」的金句，據悉在網上爆紅，名人紛紛轉發，但依照目前疫情失控的勢頭、加上斷水斷電接踵而至觀之，只怕到頭來只會變成「看好了世界，台灣人再示範一次，如何在全世界面前丟架」而已。

這樣說絕非無的放矢。台灣已是連續7日超過200宗個案，反映疫情仍未見頂。事實上，當地早就被轟為檢測能力不足，單以爆疫源頭之一的萬華區來說，快速檢測站本已寥寥可數，每站每日居然只能做150-200個快速檢測，以致向隅者眾。貫徹「不檢測、不確診」的套路，雖然目前寶島本土病例每日破300宗，但恐怕仍未完全反映真實疫情。

更不堪的是醫療系統不堪負荷。以雙北地區為例，當地政府需將防疫旅館緊急擴充，專家小組召集人甚至表示，未來輕症或無症狀患者、距離發病達到10天、CT值採檢大於30，就會解除隔離。問題是，這些人並非等於已經康復，相反，他們仍有播毒能力，卻因為收治能力嚴重不足，只能匆匆將這類患者掃出門外。

台灣是抗疫模範生？最美麗的風景線是人？一場突如其來的疫情大爆發，戳破了寶島種種美麗的假象。