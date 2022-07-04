俄羅斯中央銀行稱，目前已有來自12個國家的70家銀行加入了俄羅斯的支付訊息系統（SPFS），目的是迴避美國切斷俄與SWIFT連接的金融制裁。在技術上並不困難，難在美國會阻止。因為加入了SPFS，便可能被美國從SWIFT逐出，故此參加的銀行都擔心，俄羅斯也不敢透露參與者的資訊。這樣的擔心，不但會使其他銀行觀望，而且參加的銀行亦不會積極使用俄羅斯系統。後者還是一個備用系統，遠遠不能替代SWIFT。美國通過它的一級二級制裁還是主宰着國際金融體制。不單止是美元的流通，其他貨幣國際支付仍需要SWIFT系統的中介。因而美國若像對付俄羅斯那樣對付中國及中國的香港，且措施可能比對俄更為嚴厲，中國不易對付。

中國優於俄羅斯是還有香港這個自由港，和與美元掛鈎的港元。但美國制裁首先便打擊香港。內地可以像俄羅斯實施外匯管制，穩住內地的資金，控制外匯。內地經濟規模巨大，外匯儲備深厚，也與不少國家保有緊密的貿易關係，不易為美國所切斷。對付美國的金融制裁勝於俄羅斯，可損失困難仍會不少。

香港的金融體制高度依賴美國和美元，聯繫匯率是對美元的硬掛鈎，匯率不能變動。受外來衝擊時，傳統做法是放美元收購港元來維持港元匯率，加利息作進一層保障，這將消耗外匯儲備。香港儲備不少，還有內地支援，當可守得住港元與美元的匯率掛鈎。但利息高企，加上金融危機的心理預期，股市等港元資產必大跌。經濟受困，若只是短期衝擊，猶可堅持，長期而言，經濟影響巨大。

若美國從SWIFT排除香港，香港不能用美元，也不能經SWIFT系統作國際支付結算，情況便不同。香港在內地支援下，可用離岸美元支撐聯繫匯率一段時期。可美國的二級制裁會排除其他銀行（包括在港外資銀行）與香港的金融交易，封閉美元的供應，並且把美元從香港抽走。加以市場心理預期，可導致民間的資金流失。香港不能採外匯管制，沒有美元供應，聯繫匯率崩潰，形勢會極其惡劣。香港金管局說有備案應付，但聯繫匯率一旦失去美元供應便沒法運作。讓港元與人民幣掛鈎，港元容易失去自由兌換的價值。

人民幣或許將來可替代美元，但短中期內不能。美國衝擊香港，當然會在人民幣國際化之前。香港還是要急謀良策。