土地房屋問題困擾本港多年，歷屆政府都提出願景，激起社會討論的大水花。惟建屋需熟地，由生地變熟地並非霎眼間發生的事，加上政府未按市場變化調整房屋供應，以致供求失衡，樓價飆升。因為將貨就價，香港的單位愈起愈細，市民慨嘆就是上到樓，居住環境也未能改善。

政府上月宣布成立「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，統籌土地房屋的工作，體現政府解難做實事的決心。但新架構的工作目標，到底是落實「土地供應專責小組」報告的各項覓地建議？還是達成《長遠房屋策略》公私營房屋供應目標？市民期望看到清晰及可量化的目標，及相關的績效指標（KPI）及問責機制，充分體現「以結果為目標」。

要解劏房居民燃眉之急，加快短中期房屋供應尤關重要。筆者期望政府在基建及社區配套容許下，爭取向城規會提高住宅項目的地積比，由5、6倍提升至6.5至7.8倍，此舉能於5年內，增加同一用地30%的樓面面積或單位數量。政府亦應將大型發展計劃的「後期」計劃推前或合併期數發展；將合適的項目交由私人發展商設計及籌建；精簡發展流程；應用科技及新技術，如「共用的地理空間資訊系統平台」（CGISP）、MIC以及BIM，縮短整個由覓地、規劃至建屋的流程，加快房屋供應。

加快覓地建屋可解決很多社會問題，更有助經濟發展，及提升競爭力。筆者多番強調覓地必須多管齊下，政府應提速發展新都會區，立即研究在16,000公頃綠化地帶及大欖隧道旁的郊野公園邊陲地帶建屋，及釋放祖堂地發展潛力等，只有確保更多的土地供應，才能作適合用地選擇，市民便能安居樂業。