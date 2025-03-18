美國3月3日宣布對中國加徵20%關稅，同日美國貿易代表辦公室（USTR）亦發布《總統2025年貿易政策議程》，再次強調國會應根據政府建議，終止2000年授予中國的永久貿易最惠國待遇。中方迅速作出反制，宣布對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。儘管美方不斷破壞多邊貿易體制，製造中美摩擦，香港仍擁有許多獨特的優勢，可以在轉型中發揮重要作用。

在中美博弈的背景下，香港乃至整個粵港澳大灣區能憑藉獨特的經濟、科技、地緣政治和文化優勢，成為中國應對國際挑戰、提升全球競爭力的重要區域。香港的國際金融中心地位、大灣區的科技創新能力及區域協同發展，使其在中美博弈中發揮不可替代和獨特的作用，並體現在多方面。

大灣區通過推動香港、澳門與內地城市的協同發展，成為中國區域一體化發展的典範。這種協同效應在中美博弈中尤為重要，能夠提升中國經濟的整體競爭力。香港作為全球重要的金融中心，連接中國內地與國際市場。在中美博弈中，香港成為中國吸引外資、推動人民幣國際化的重要平台。其成熟的金融體系、法治環境和國際化的市場規則，使其成為中美博弈的關鍵節點，也成為美國製造中美摩擦的轉換節點。

大灣區通過香港和澳門的國際化優勢，推動區域內的對外開放。特別是在中美關係緊張下，大灣區可通過加強與東南亞、歐洲等地區的合作，減少對單一市場的依賴，提升中國在全球經濟中的話語權。

大灣區是中國經濟最活躍區域之一。其強大的製造業、科技創新和對外開放程度，使其在中美經濟競爭中扮演重要角色，通過整合資源，推動區域協同發展，成為中國參與全球經濟競爭的重要支撐。

大灣區是中國科技創新的重要基地，而香港的國際化科研環境、優質的高等教育資源，以及與國際接軌的知識產權保護體系，為大灣區的科技創新提供有力支援，更能透過自身優勢，成為內地科企進軍國際市場的橋頭堡。在中美科技競爭日益激烈下，大灣區能成為中國突破技術封鎖、推動自主創新的重要區域，香港可發揮獨特的緩衝地帶作用，吸引國際科技企業和人才，促進中美在科技領域的合作與交流。

此外，現時面對全球技術革新和國際競爭加劇，香港亦須利用包括人工智能（AI）、Web3.0、區塊鏈及實物資產代幣化（RWA）等創新技術，來進一步提升香港治理效能。如積極推動AI技術在金融領域的應用，提升金融市場效率、透明度和創新能力；積極探討航運運力RWA、電子提單代幣化等應用場景及相關應用潛力，以應對全球航運業的升級需求；以及充分利用AI和Web3.0技術，打造智能化的貿易平台，進一步提升貿易效率和競爭力，進而鞏固香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位。