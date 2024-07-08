最近台灣和菲律賓媒體爭相報道一則消息，指日前中美在南海爆發一場持續12小時的電子對抗戰，結果是美軍敗退。起因是這樣的，美軍P8A反潛機在南海鬼鬼祟祟投放一個潛艇探測器，企圖窺探解放軍潛艇動態，卻被中國海警發現並撈獲。美軍隨即派出一架RC135電子偵察機和一架EA18G咆哮者電子戰機前來騷擾，解放軍則派出一架運9電子戰機應對，雙方在南海上空展開一場沒有硝煙的激鬥，12小時後美機落荒而逃。期間菲律賓北部GPS全部中斷，所有通訊包括電話和電視機信號都受到嚴重影響，電子戰的激烈程度可見一斑。

雖然中美官方都沒有證實相關報道，但從媒體描述的詳情來看，此事應該是八九不離十。最耐人尋味的是，解放軍南部戰區官方微博發布了一張圖片，配上一句話：「碧海深處硝煙濃。晚安。」似乎暗示南海電子戰確有此事，而且是解放軍佔了上風，國人可以安心睡覺。

大家應該還記得，1996年爆發台海危機時，解放軍曾試圖與美軍進行電子對抗戰，可惜力有不逮，大陸東南沿海的通訊受到美軍電子戰機嚴重干擾和破壞，幾乎陷於癱瘓。自此之後，中方痛定思痛，除了加緊發展北斗導航系統，並全力打造電子戰機，提高電子作戰能力，終於鳥槍換炮，如今不僅可以與美軍正面對抗，而且佔據一定優勢。畢竟美軍大多數雷達和電子設備都是20多年前的產品，而解放軍電子戰武器則是近幾年才裝備的新產品，設備更齊全、功率更大、技術更先進。

目前美軍正聯合20幾個國家在夏威夷附近海域舉行環太平洋軍演，而解放軍山東號航母則率領一支龐大艦隊在南海集結，大有互別苗頭的味道。山東號航母編隊包括一艘4萬噸級的075型兩棲攻擊艦、兩艘055型萬噸級驅逐艦、兩艘052D型驅逐艦、兩艘054A型護衞艦及一艘901型綜合補給艦，整體戰力絲毫不比美軍拼湊的環太平洋軍演遜色，甚至猶有過之。這就是解放軍的信心和底氣所在，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。

時代不同了，隨着解放軍戰力迅速提升，美軍在中國家門口耀武揚威的時代已經一去不復返。菲律賓小馬可斯政府和台灣民進黨當局寄望美軍保駕護航，不過是癡人說夢，南海和台海最好是風平浪靜，否則第一個跑掉的必定是美軍航母。