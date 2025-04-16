在美國關稅大棒威脅之下，不少國家和地區選擇跪低，其中尤以台灣的跪姿最難看，簡直到了奴顏婢膝、毫無廉恥的地步。賴清德還為此找藉口，聲稱台灣資本應「脫中入北」，布局全球，形成「全球台灣」；當台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，建構起硅盾2.0，尤其是「台灣+美國」的新布局，台灣將轉危為安云云。

無知的人很多，這種白癡政客很少見。賴清德一心想脫中入北，投靠美國，但問題是，人家願意接受嗎？特朗普要的是關稅、保護費和台積電，可從來沒說要將台灣變成「美國第51州」。甚麼「台灣+美國」、甚麼全球北方民主國家聯盟，簡直狗屁不通，都這個時候了，誰還跟你講「民主聯盟」？美國連歐洲傳統盟友也不放過，台灣又算是甚麼東西？台積電已變成美積電了，還有甚麼硅盾2.0？

當年慈禧太后「量中華之物力，結與國之歡心」，留下千古罵名；賴清德更無恥，不僅「量台灣之物力，結美國之歡心」，而且恨不得把整個台灣都送給老美。這位「務實台獨工作者」口口聲聲脫中入北，但可笑的是，台灣始終離不開大陸市場，對陸出口佔其總體出口，至今依然高達三成以上，每年貿易順差都超過千億美元，是對美貿易順差的兩倍。特朗普認為台灣佔美國便宜，因此祭出32%關稅，如果大陸依樣畫葫蘆，同樣對台灣產品徵收高額關稅，台灣經濟還能轉危為安嗎？賴清德還能如此囂張嗎？

長期以來，大陸一直以德報怨，對台讓利，結果適得其反，換來的是台獨勢力愈發狂妄。賴清德甚至把大陸列為「境外敵對勢力」，公開叫陣挑釁。在這種情況下，為何大陸還要繼續讓利，令人百思不得其解。兩岸一家親？算了吧，在民進黨長期洗腦之下，認同中國人身份的台灣民眾愈來愈少，哪裏還有一家親可言。國民黨也好不到哪裏去，不過是明獨與暗獨之分別而已。

美國將台灣當成提款機，想提多少就提多少，賴清德之流不敢有任何反抗，還要點頭哈腰，比對親爹還孝順。相反，大陸對台百般呵護，要甚麼給甚麼，反被視為「境外敵對勢力」，真是情何以堪。說穿了，台獨分子就是賤、就是欠打，大陸對台政策也該調整，既然賴清德要脫中入北，大陸何不讓其求仁得仁？即使不完全斷絕經貿往來，起碼也應該停止讓利吧。