美國總統特朗普下令對也門叛軍青年運動（胡塞武裝）進行大規模轟炸，打破一般的誤解：特朗普只重經濟收益，不願戰爭，因戰爭是支出而不是收入，此所以他要求烏克蘭停戰，也提議與俄羅斯一起裁軍。但當胡塞武裝暫停攻擊美國與以色列，對之攻擊就是挑釁，主動用武。與此同時，有傳特氏已下令規劃對巴拿馬「動武」，謀求奪取運河控制權。顯然其反戰商人嘴臉是假的，實際仍是歐美帝國主義二、三百年的炮艦外交、炮艦貿易，差別是他多了一套巧言令色砌詞，來瞞騙大眾。

轟炸也門胡塞武裝是否可將之消滅？轟炸不過是美國與以色列的表態，即使加薩停火談判，以軍不僅在西岸佔領區襲擊當地巴人，同時在黎巴嫩、敍利亞不停地出擊，以色列的加薩停戰談判不過是迫於國際壓力，以及不了解特朗普政策取向的妥協。經過一個多月的施政和底下商量，特朗普支持以色列的決心清楚了。以色列與特朗普政府開始協調政策。一是逼伊朗重開核談判；二是在武力威嚇下，伊朗倘不依從，就大有可能美以一起動武。

中俄伊的聯合海軍軍演，三國副外長會議都可視作伊朗局勢惡化的迹象。特朗普是不惜動武，尤其是受猶太人勢力催逼，在中東動武的機率遠勝於在世界其他地方。（巴拿馬可能是例外，因巴拿馬力弱，全無抵抗之力，美國也有入侵巴拿馬的先例）。

轟炸胡塞武裝是一個信號，警告中東各系的地方武裝不要跟隨伊朗反抗，否則會如胡塞武裝那般受美國地獄之火式洗禮。警告之後，以色列會在美國支持下進攻伊朗嗎？或至少可以炸掉伊朗的核設備和導彈、空防力量，逼伊朗簽城下之盟。面對美以強大軍事力量，伊朗可反擊，但作用有限，沒有足夠的防禦力量。美以不出地面部隊，只靠空炸便足以摧毀伊朗的軍事建設和有生力量，他們的目的不是佔領伊朗，故不會採兩伊戰爭方式的佔領和推翻政權。美以的目的僅是破壞，一如以軍在加薩、黎巴嫩的濫炸濫殺（平民在內），且吸收經驗，不出或少出地面部隊，以減少傷亡，也避免伊朗在地面戰裏頑抗。

美國和以色列這樣攻擊伊朗，伊朗能抵抗嗎？中俄會介入援救伊朗嗎？伊朗生死便決定在特朗普手裏，這是國際政治的悲哀和末路。伊朗一敗，特朗普會以此為例全面開戰，中俄能制止嗎？