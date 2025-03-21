從大歷史來看中國的當代復興，或許可作如是觀。

19世紀是中國封建帝國周期進入衰落的危機時期，可正是西歐及美國資本主義帝國的上升期。大清帝國，一如印度的莫臥兒帝國、中東的鄂圖曼帝國和中東歐的奧匈帝國，都被歐美資本主義帝國擊潰。除中國外，其餘封建帝國均被肢解。中國長期作為全球最大的經濟體，也一直享受貿易順差，政治與經濟韌力較強，沒有被吞併，但仍陷於半殖民地的困境。

歐洲資本主義危機引發了從資本主義內部社會主義的興起，德國、俄羅斯、中國等產生社會主義的革命，俄羅斯與中國成功，可是由國際共產主義蛻變為一國社會主義，從資本主義帝國主義控制的國際市場退出，閉關自守，在本國的資源條件基礎進行國家（共產黨）主導的工業化，有別於英美西歐的市場主導工業化，可效率更高，足以在外敵侵略圍堵下，能夠迅即推行工業化，完成原始資本積累，與歐美資本主義帝國主義的國際體系可相抗衡，兩個體制卻是在不斷競爭、衝突中。

一國社會主義是退守，歐美資本主義帝國主義卻是不斷進攻，利潤的追逐沒有盡頭，市場的開拓沒有限制，屬零和遊戲。此所以，不但資本主義帝國主義容納不了一國社會主義，它的內部也是惡性競爭，要由一個霸權統一和主宰整個陣營，沒有聯盟、合作並存的餘地。

中國一國社會主義是成功的，可是當中蘇交惡，中國難以同時應付美國與蘇聯（俄羅斯）的打壓，工業化發展也處於瓶頸，因而有經濟改革開放，如蘇聯上世紀80年代的情況。不過，蘇聯政治資本主義化而體制崩潰，中國堅持共產黨政權的經濟雙軌制，卻在政治監督下進行資本主義市場的補課。但後者與資本主義帝國主義內外夾攻，二、三十年的貪腐幾乎把中國陷入蘇聯解體的危機。反貪腐代表中國民族主義與社會主義勢力聯合對資本主義的鬥爭，內外鬥爭仍然不會終止，反映一國社會主義的脆弱。

一帶一路倡議等一系列的倡議，正是中國要突破一國社會主義的結構限制，直接主動與資本主義帝國主義（美國與西方）進行競爭。中國單打獨鬥不成，於是有與俄羅斯等全球南方大國的合作，全球政經亦回歸到二分以至多極化的政治平衡，20世紀以來的體制意識形態之爭仍然未有解決。