菲律賓前總統杜特爾特，在香港與支持者舉行集會後，一返到馬尼拉機場便遭執法人員拘捕，並隨即送上另一架飛機飛到荷蘭鹿特丹，準備接受海牙國際刑事法院的審訊。

有評論指出，杜特爾特高調現身香港，可能令其政敵、現任總統小馬可斯憂慮他會潛逃海外，甚或鼓動海外僑民和勾結外國勢力支持他發動政變，因此決定趁杜氏從香港返國時立即採取行動。但從事後發展看來，尤其是杜氏被捕後一副有備而來、胸有成竹的樣子，似乎他早已收到風，或估算到對方會有所行動，才故意前來香港上演這場大龍鳳，藉此提升其被捕過程的戲劇性和國際關注度。

杜特爾特被指在擔任達沃市市長及其後出任總統期間，因鐵腕打擊販毒而導致成千上萬民眾喪生。但由於他當上總統後不久，便下令菲律賓退出國際刑事法院，因此今次審訊只針對他出任市長期間的行為。有人更質疑，不論是國際刑警或菲國當地的執法人員，根本都沒有司法管轄權將其拘捕或起訴。但這些爭議都已是明日黃花，關鍵是兩個月後舉行的中期選舉。

小馬可斯在當地毒販和美國拜登政府撐腰下，早前成功將杜特爾特的女兒、立場相對親中的副總統薩拉踢出國家安全委員會，現在將杜特爾特本人也送到地球的另一端，他或許以為可削弱杜氏家族在政壇的影響力。但小馬可斯可能算漏了，現在資訊透明發達，人人都可做網紅的年代，杜氏在機上、機場、獄中以至庭上的直播演出，實乃千載難逢兼且完全免費的宣傳拉票機會。他強調自己為了國民的安全和健康，堅持要強硬擊殺毒販，自己不惜捨身成仁的仗義演說，令小馬可斯陣營的選舉形勢更為不妙。稍後再談今次事件的國際元素。