昨日談到，美國民主黨和左翼自由派媒體，針對特朗普政府近日爆出的「也門群組」事件窮追猛打，要求國會展開調查、傳召相關官員作供，以至要求多人問責下台。但實情是有關群組的對話內容，並不涉及甚麼機密軍事情報或行動。而美軍轟炸也門叛軍，出發點是保護駛經紅海的美國商船，大部分美國民眾都不會反對，或對轟炸行動全無興趣，不少人甚至根本不知道也門在哪裏。

民主黨與左媒最近針對的另一事件，是國土安全部和聯邦移民局等部門，在總統特朗普指示下，接連將多名曾領導或高調參與支持巴勒斯坦人示威的本地學生拘捕，外國留學生更會被驅逐出境，理由是指他們支持恐怖分子（指哈馬斯）和反猶太主義，妨礙美國的外交政策。其中一名韓裔女生經已取得綠卡，也被突然取消居留資格，她已在一眾親巴人團體及左派律師支持下提訴，控告政府違法剝削公民資格和打壓言論、示威自由云云。

老實說，特朗普政府的有關做法確實離譜，但民主黨借此大做文章及訴諸法律，可以傷得到特氏嗎？對自己真的會有利嗎？須知道除了少數中東裔移民和本土極端「左膠」，大部分美國民眾，尤其有權有勢有錢的都是支持猶太人和以色列。這些人未必會公開支持政府的驅逐學生行動，但肯定樂見其成，心裏暗喜。

除了涉及以巴問題，驅逐事件也牽動到美國人的反移民情緒，尤其是針對非白人、非黑人、也非拉丁美裔的伊斯蘭教徒，認為他們來到美國只想搞事和伸手攞福利，跟本地學生爭奪大學學位和就業機會。民主黨大肆批評特氏強硬對待撐巴人外國學生，到底是想令他失分還是攞分呢？