特朗普對世界的最大貢獻，就是親手撕下美利堅的漂亮外衣，讓世人徹底看清美國霸權的醜陋本質。這個以「燈塔」自居的民主大國，原來是如此蠻橫，如此貪婪，所有國際規則和道德規範都被棄如敝屣，哪有一點民主味道？那些所謂的盟友，本以為可以跟美國稱兄道弟，如今才發現自己在老美眼中不過是一群奴僕，只能任由擺布。加拿大和美國的關係夠親密了吧？沒想到竟成為第一個被開刀的對象，還被侵侵嘲諷為「美國第51州」，簡直窩囊到了極點。加國官員哀嘆沒有比這更嚴重的侮辱，其實人必自侮而後人侮之，誰叫你在老美面前一直奴顏婢膝？

美國政客大概可以分成兩種人，一種是偽君子，一種是真小人。拜登顯然屬於前者，說一套做一套，明明陰險狡詐，卻一副道貌岸然；而特朗普則屬於後者，從來明刀明槍，對所有國家都是赤裸裸，絲毫不加掩飾。嚴格來說，偽君子比真小人更無恥，也更可怕。正如中國古人云：「君子而詐善，無異小人之肆惡；君子而改節，不及小人之自新。」君子欺詐偽善，和肆意作惡的小人沒有區別；君子改變節操，還不如悔過自新的小人。

當然，特朗普這種小人是不可能悔過自新的，但他起碼以真面目示人，令全世界看清美霸本質。過去許多人吹捧美式民主，將美國價值觀奉為普世價值，中國那班公知更是言必稱美國，迷惑了不少中國人。直至這些年目睹美國不擇手段遏制打壓，中國人漸漸看清美霸真面目，再也不相信西方那一套，公知們也漸漸失去市場，從萬人敬仰變成過街老鼠。

毛澤東曾經指出，美國一直沒有放棄和平演變中國的企圖，對第一代和第二代領導人無法施加影響，只能把希望放在第三代和第四代身上。偉人確實有先見之明，中國改革開放後全面向西方看齊，一切以美國為師，幾乎完全迷失自我，直至近年才逐漸覺醒，知道美國所做的一切都是為了和平演變中國，將中國變成其附庸，而不是為了所謂的民主自由，更不是為了幫助中國擺脫落後。

所以說，中國人能夠覺醒，首先必須歸功於特朗普。若不是他上一任期發動貿易戰，許多中國人對美國還抱有幻想，有些高官甚至聲稱中美不能「離婚」。到了今天，中國人已經見慣風浪，處變不驚，不管特朗普再怎麼出招，都是枉費心機。