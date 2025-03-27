港府甫公布公營醫療服務收費改革，即見群情洶湧，市民一面倒負評。這也難怪，皆因加價實在加得太狠，急症室收費由180元暴增至400元；普通科門診診金由50元激增至150元；專科門診首次診金由135元大增至250元。加幅十分驚人，大大出乎市民意料之外。

高官昨日仍堅持加價合理，認為急症室每名病人的成本超過2,000元，加價後仍屬低廉，「環顧全世界，很多急症室的收費不止這個數目，外國可能是過千元美金」。但公營醫療服務是否要以成本價來計算，實在令人疑問，畢竟這是市民福利的一種，也是病人最後的求生網。

正如網民駁斥，環顧世界，港產官僚薪酬也是高得離譜，例如特首人工便高於美國總統。向市民開刀就拿全世界來比，但官員薪酬過高卻從來不會拿全世界來比，叫人怎能心服口服？

最令人側目的是，一班平時自詡為民請命的立法會議員，對此集體失聲。公營醫療大幅加價茲事體大，絕對影響民生，隨時令基層和長者有病也不敢醫。何況現今百物騰貴，一加俱加，政府服務加價，正好給私人市場加價藉口。難為建制中人仍認為，私人醫療收費不會因此提高，堪稱自欺欺人。

猶記得，港府因為財赤高企，表明要削減各項民生開支，當時社會強烈要求官員、議員和公務員一起減薪共度時艱，但一班代議士第一時間反對，更以私人市場說事，聲稱若政府帶頭減薪，私人企業也會跟隨，進一步打擊消費市道。同一套理論，為何不用於今次公營醫療加價，會帶動私營醫療加風？總而言之，好議員我自為之，最緊要自己荷包常滿，可以用公帑乘坐商務艙四處考察，窮人冇錢醫病與我何干！