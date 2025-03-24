被港府視為省靚啟德體育園招牌之作、英國樂隊Coldplay演唱會，未舉行已發生亂象。售票平台Cityline打印門票出錯，1,399元的企位門票資料有偏差，購票者需於演唱會舉行前到香港7個指定地點換領新門票。聽到這個消息和安排，實在感到難以置信，不說Cityline網上購票要收取手續費，就說今時今日還要用實體票兼要消費者專程來換飛，已證明香港是多麼的落後。

據悉內地歌迷不滿安排，批評增添了他們的時間和金錢成本，到文體旅局局長羅淑佩的社交平台投訴。Cityline其後在社交平台致歉，再新增廣州、深圳換票站，在香港亦增加換票點。盛事再次甩轆，港府再不作全面檢討，盛事之都固然冇份，演唱會經濟更加只是空談。

內地演唱會早已不用實體票，在App上實名登記購票，到演唱會舉行前約兩星期便會透過App發出QR code，本地和外地觀眾毋須持有實體票便能入場。即使是台灣的演唱會，場館外必定設有取票攤位，方便外地觀眾即時取票。為甚麼香港連這麼小的事也搞得一團糟？今次這個錯誤既然是Cityline造成的，為何要消費者為它埋單？

事實證明，這些年香港的發展不止是原地踏步，直情是每況愈下，偏偏許多香港人仍然自我感覺良好。

世界早就改變，香港早就不是八、九十年代高速發展、傲視亞洲的香港。很可惜，拒絕求進的態度，不僅在普遍香港人身上出現，連做官的也是如此。港府開口閉口搞盛事振經濟，卻連最基本的配套也做不好，不是黃牛就是冧機，現在更印錯票，還搞甚麼？不懂就應該去學。與其連賣演唱會飛也丟人現眼，不如直接引入內地購票系統。