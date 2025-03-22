自從「脆」（Threads）大行其道後，筆者從中獲得不少見聞，例如看見一大票移英港人坐困英倫、兩頭不到岸，在「脆」上大吐苦水，便覺他們煩惱自尋，着實活該。有香港人妻移英後，因為丈夫找不到工作坐吃山空，卻依然揮金如土，在「脆」上問是否應該離婚；又有言必稱移英是為了下一代的香港媽媽，承認英國歧視嚴重，不僅去超市購物被洋婦出言不遜，子女在校園更受到欺凌，惟有阿Q上身自我安慰，叫子女用好成績塞住同學把口。

亦有港人批評英國人不懂做生意，沒有夜經濟，直指當地經濟好差。另有較年輕的香港人，當初拿着BNO和小量積蓄膽粗粗到英國生活，結果積蓄極速耗盡，只能到唐人餐館打工和留宿，終於吃不消，等不到入籍便決定回流接受中共管治云云。

這不是瞎折騰嗎？從中可以知道，這些港人是何等幼稚。他們眼光短淺，思想簡單，把英國想像得太美好，以為有民主選舉便是人間天堂，連如何維生也不及細想，一股腦兒跑到英國，結果只能住在三四線城市，窮上加窮。甚至乎，有港人子女因為獲本港大學取錄，兜了一圈還是回港升學，移英是為了下一代着想，頓成笑話。

事實上，全球經濟都不見景氣，歐洲尤甚，港人移英本已是二等公民，競爭力不能跟當地人相提並論，何況英國也是自顧不暇，人浮於事，外人要爭一口飯吃更難，除了從事體力勞動工作，根本沒有其他選擇。但體力勞動正正是身嬌肉貴的香港人最弱的一環。

可以斷言，隨着歐洲不願放手俄烏戰爭，令國際形勢更為複雜；特朗普亂政，導致美國經濟衰退、與歐洲一損俱損，英國的生活將更加慘淡，移英港人的苦日子還在後頭。