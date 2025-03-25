中國AI模型DeepSeek橫空出世，震動世界，正因為成本低效能高，輕易將對手比下去，遭多國及地方政府禁用。美媒報道，美國商務部近期通知職員，禁止在政府裝置上使用DeepSeek。事實上，DeepSeek問世不久，已有美國政客提出議案要求全國禁用，如今又到商務部出手，是否意味愈禁愈多人用？否則何需煞有介事出通告？

有用過DeepSeek的人，必會同意它比美國ChatGPT更準確更好用，何況還是免費。不論是用於查索資料、翻譯、寫文章等等，表現均甚為卓越，那些為禁而禁的地方和人們，只是政治意識形態作祟，故步自封而已。

還是美國學術界能放下成見。美國史丹福大學和麻省理工學院廣泛讚譽DeepSeek，認為具有低成本、高性能、開放性、對環境污染更小的優點。哈佛大學教授艾利森近日亦在X平台透露，DeepSeek關鍵工程師潘梓正曾經任職英偉達（Nvidia）實習生，但離開美國回到中國，慨嘆美國最終無辦法把人才留下來，說來深感遺憾。

然而，即使像潘梓正這類人才繼續留美，是否就等於美國研發到DeepSeek，實屬疑問。美國科研成本高昂，早就無法跟中國價廉物美可比，加上中國有國策支持，招攬四方人才。更重要一點，是美國近年愈來愈封閉，對中國人的歧視愈來愈嚴重。過去美國是文化大熔爐，全世界的人才趨之若鶩，這也是美國成為世界第一大國的原因之一。可惜隨着中國崛起，美國自信心益發不足，只知奉行保護和排外主義，留不到人才是必然。

中國人一直是個聰明的民族，只是晚清開始積弱，至近數十年才擺脫困局全力謀發展，結果是不鳴則已，一鳴驚人。