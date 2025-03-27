以哈停火協議恐怕係擘大眼瀨尿，冇句真，講多嘥氣！英媒日前引述消息指，埃及提出恢復加薩停火協議的新方案，包括要求以色列實施第二階段停火，即以軍逐步撤出加薩。方案獲美國和哈馬斯同意，但以國尚未回應。

新方案甫提出，以軍繼續襲擊加薩，當地衞生部門指過去24小時內造成至少65人死亡，包括兩名記者。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）表示，最近數天已有12.4萬名巴勒斯坦人在加薩流離失所。根據以色列《國土報》的報道，以色列過去的做法，是以高強度戰鬥為主，之後其部隊會反覆突擊加薩不同地區，以消滅哈馬斯的殘餘勢力，然後撤離。然而，今次會是一種完全不同的戰鬥方式，行動包括「戰鬥、勝利和管理」。

以色列官員稱，拜登任總統期間，其立場是反對以色列重佔加薩或吞併領土，是以「兩國方案」仍然存在；之不過自特朗普上台，佢傾向支持以色列，以國總理內塔尼亞胡根本係一個野心家，仲唔打蛇隨棍上咩，於是立刻改變對加薩的戰略。侵侵希望以色列擊敗哈馬斯，這對美國而言也是利益攸關，侵侵曾在其社交平台上，發布一段人工智能生成的假影片，描繪加薩被打造成奢華度假勝地！

英媒周一報道，以色列國防軍將動員數個師重新入侵加薩，20年來再次佔領這片地區，並負責管理。以色列應該係「食過翻尋味」：1967年六日戰爭後，以色列佔領了加薩並持續控制咗近40年，直至2005年撤出。如今，以軍據云已草擬重新佔領加薩的計劃，即徹底消滅哈馬斯，另一方面將全部約220萬名加薩巴人安置在一個更小的荒地上，依靠食物援助才能生存，美其名曰「人道主義區域」。巴人命途多舛，似已寫在牆上。