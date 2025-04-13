中美貿易戰升級，美國向中國進口貨徵收145%關稅，中國「來而不往非禮也」，對美國所有商品加徵關稅，稅率由84%提高至125%。中國表明，以目前關稅水平，美國輸華商品已經冇可能被市場接受，如果美方後續對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。一般而言，超過50%的關稅率已經冇生意可做。

特朗普把對等關稅視為「使扭曲的國際貿易體系恢復公平和繁榮，並阻止美國人被佔便宜」。然而，對等關稅把複雜問題簡單化，侵侵一味聲大夾惡，其行事無理反覆，一時一樣，自毀美國公信力；佢又企圖孤立中國，認為佢對中國揮舞關稅大棒，中國就要如其他國家知驚並屈服。侵侵早前表示，習近平是聰明人，渴望達成協議及知道應該做甚麼，美方會在某個時候接到中方的來電。

美媒引述兩名白宮高級官員消息提到，美方認為是中國選擇了報復令局勢升溫，因此不打算主動與中方接觸，特朗普亦明確指示團隊，中國必須先採取行動，由習近平主動致電特朗普，才能啟動高層對話。中方則一再表示，「談，大門敞開」，但是對話必須在互相尊重的基礎上，以平等方式進行；「打，中方也將奉陪到底」，施壓、威脅和訛詐不是跟中方打交道的正確方式。國家主席習近平亦在外交場合直言，中國不畏懼任何無理打壓。

早在今年1月，習近平與歐洲理事會主席科斯塔通電話，已強調中歐經貿合作優勢互補、互利共贏，中歐合作將帶來新機遇。中國不會孤立自己，西班牙首相桑切斯日前訪問中國，受到高規格接待。而除了與歐洲建立關係，習近平亦即將國事訪問越南、馬來西亞和柬埔寨，可見中方正進一步拉攏盟友，積極抗衡侵侵的關稅霸凌。