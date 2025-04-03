大陸4月1日在台海周邊進行大規模軍演，解放軍與海警聯袂出擊，就連山東號也直闖台灣的「應變區」，嗆明就是針對賴清德而來，還製作影片與動畫表達嚴打台獨的決心，顯示這波行動絕非臨時起意，而是有備而來。對此，台灣方面表示早在3天前便已完全掌握相關訊息，還譏刺此舉對比解放軍內部貪腐嚴重「愈反愈貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，反倒凸顯外強中乾窘態。賴清德透過發言人重批中共是國際公認的「麻煩製造者」，行政院長卓榮泰則說：「一味的對外展現武力，絕非當今進步社會國家所應該看到的。」

但問題來了，若解放軍真如民進黨所說的「外強中乾」，那應該是國軍到大陸家門口去耀武揚威，共軍只要在海峽中線附近稍有蠢動，就會被壓制反推，甚至國軍應恢復昔日長期在大陸沿岸的海空巡航才對。怎麼面對這樣一個「作戰能力虛假」的對手，卻是台方逐步被壓縮生存空間，被人直逼24海里應變區，就連大陸海警船也堂而皇之地環繞台灣演練執法？是台灣極度克制韜光養晦？還是根本就是謊話連篇自欺欺人？

事實是大陸此次軍演透露了諸多訊息，一是明白警告賴清德的急獨舉動解放軍不會坐視，隨時有可能對台進行斬首式攻擊；二是刻意選在美國防長亞洲行剛結束，中美即將展開貿易談判之際，既避免了直接與美衝突，又釋放出台灣問題是中國核心價值的信號，為雙方新一輪的接觸預先打底。

而今次軍演不再套用「聯合利劍」的名稱，意味着未來這些行動將會進一步常態化，賴清德如果不尋求緩和兩岸關係，大陸很快就會演練執法「正常化」，屆時台灣就算再會嘴炮，也無法掩蓋力不從心、左支右絀的窘境了。