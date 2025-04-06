美國總統特朗普在打響「全球關稅大戰」總攻後，一定在瞪大眼睛看着反應。中國迅速發起「對等」反擊，向美國所有進口商品加徵34%的關稅；英國、加拿大、歐洲等也作出反擊，打算向美貨增收關稅。美股反應極為強烈，連日暴跌。對此，特朗普聲稱，他「早就料到」。其實，不僅特朗普早就料到，許多人，懂一點經濟常識、市場常識的人都會料到。那麼，今後呢？長期反應和後果，特朗普會料到多少呢？他最終能勝嗎？抑或慘敗呢？

美國雖然超強大，但以一敵眾，以全世界為敵，它有能力擊垮不少弱勢對手，屈服於美國淫威之下，向美國多多交稅。然而，這些弱小國家與美貿易額亦都微不足道，再多交也幫不到美國削減「龐大貿易赤字」，幫不到「美國再次偉大」，特朗普只能「執到幾多算幾多」，聊勝於無而已。不過，屆時特朗普一定會大吹大擂，把屁大點兒收益吹得比天大。

至於和中國等貿易大戶較量，特朗普是賺不到甚麼便宜的，更遑論取勝。不錯，中美有密切經貿關係，相互徵關稅愈高，對各自的損害就會愈大，由此，拚的是誰更能扛，誰更能化解衝擊。這裏有幾點非常重要：一是中國早已做好調整經濟政策，大幅度調低貿易戰對GDP的影響，也即把中美貿易戰對中國經濟的影響降到更低；二是中國內部市場大而全；三是中國製造業、產業鏈完善；四是中國與許多國家「貿易第一」，美國不亮，東西南北都能亮。

而美國呢？有甚麼？有的是足以讓美國破產的濫印美元，巨額負債；有的是人為製造惡性通貨膨脹，民不聊生；有的是社會不穩，隨時動盪。試問，中美兩相比較，誰能扛得住、誰會扛不住？

上述所有這些，特朗普在開打關稅大戰前都想到了嗎？做過評估嗎？做好防範措施嗎？其實，想到還是沒想到都不重要，性格決定命運，特朗普總是要蠻幹胡來的。