為了報復中國的連串反制措施，特朗普決定將對華關稅加碼提高至145%，中國隨即報復再報復，將美國進口貨品的稅率相應調高至125%（似在暗示中國可接受美國對華徵收20%的關稅？）。正如中方發言人指出，關稅增至該等水平已等同雙方斷絕貿易，即使美方「小學雞」再三提高稅率，中方也不會再理會。

換句話說，中美最少在貿易層面已正式脫鈎斷鏈，美方甚至不排除將現正在美國上市的中國企業除牌趕走。大戰已經全面爆發，勝負的關鍵，除了雙方的實力和意志，各自擁有多少戰友並肩而戰，願意提供支援，或至少不會落井下石，也是相當重要。

特朗普的霸權暴行引起全球各國不滿，但十四萬人齊解甲，更無一個是男兒，願意站出來反抗的，遠比跪低投降的少。如前文所述，亞洲區內的美國傳統盟友日本、南韓及台灣，與中方存在競爭關係的印度、新加坡，以至與中國是共產兄弟的越南，均已迅速向美國舉起白旗。中國領導人即將出訪東盟多國，香港特區的首長也計劃到訪中東，明顯是想拉攏它們抗衡美國，但根據有關國家的往績和利益考慮，估計中方都是白費心機居多。

中國的傳統盟友北韓和伊朗，肯定不會怯於特朗普的關稅政策，因為該兩國與美國本來就已沒甚麼貿易往來。中方最近頻頻拿韓戰歷史與現時作比較，指當年中國一窮二白也不怕與美國戰鬥到底。但當年中國還有強盛時期的蘇聯及其他共產世界盟友支持，現時俄羅斯一來仍在應對俄烏戰事，二來正在尋求與美國修好。部分人甚至認為特氏正試圖聯俄抗中，就像冷戰時期的美國總統尼克遜策略性地聯中抗蘇。俄總統普京可能比特朗普更信不過！