假帳號轉發趙立堅爭議漫畫疑涉宣傳戰　華斥無根據

趙立堅在社交網上傳諷刺澳洲軍人屠殺阿富汗人的漫畫。

中國外交部發言人趙立堅在社交網上傳諷刺澳洲軍人屠殺阿富汗人的漫畫，令中澳兩國近日為此針鋒相對。以色列一間網絡安全公司最新發現，曾有很多假帳號轉發趙立堅的貼文，把事件放大。另外，中國常駐聯合國代表張軍呼籲，國際社會應將衝突後國家的外國駐軍犯罪行為繩之以法，言論疑針對澳洲。

以色列網絡安全公司Cyabra認為，趙立堅的貼文背後可能是一場精心策劃的宣傳戰，以放大該貼文的影響力。Cyabra發現，有57.5%轉發或討論趙立堅貼文的都是假帳號，分析其中1,344個帳戶資料後，發現大部分都是上月才建立，並只使用過一次來轉發該貼文。Cyabra未有說明誰在背後發動宣傳戰等詳情。

另有澳洲昆士蘭科技大學學者亦分析1萬個趙立堅Twitter的回覆留言，發現來自中國的帳號最活躍，其中8%帳號是24小時內建立，而且有很多相同內容。中國外交部周五（4日）回應報道指，Cyabra的說法沒有根據，稱這是傳播假資訊的典型例子，又指Twitter自有規則管理貼文。

另外，聯合國安理會周四舉行視像公開會議，題為「建設和平與持續和平：安全部門改革」，張軍出席會議並闡述中方立場。他指出，安全部門改革是實現持久和平與可持續發展的重要基礎，應由當事國主導；又指衝突後國家面臨恐怖及極端主義、族群衝突等威脅，以及網絡安全、跨國有組織犯罪等新風險，應通過改革提高預警及應對能力。

張軍強調，有關衝突後國家亦面臨外國駐軍犯罪行為帶來的嚴峻挑戰，需完善法治，將各種犯罪行為繩之以法，堅決杜絕法外行為。他指出，安全部門改革要納入這些國家的整體發展戰略考慮，與經濟、法治等領域改革協調推進，多邊夥伴應積極提供援助。