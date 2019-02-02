環境局宣布由一月二十八日起，放寬電動私家車「一換一」計劃下「舊私家車」的參加條件，車主由原來要擁有舊私家車連續三年以上，改為年半或以上；由緊接在「舊私家車」取消登記前的二十四個月內，須有最少二十個月領有有效車輛牌照，現修訂為緊接在「舊私家車」取消登記前的十二個月內，須最少十個月領有有效車輛牌照。



放寬「一換一」計劃算是從善如流，筆者歡迎政府任何可以推動電動車的政策。但現時市民不轉用電動車，主要有兩大問題：車價貴及充電設施不足。若要真正推動電動車，必須有明確目標，在解決使用電動車的兩大問題的基礎上，制訂更有針對性的短中長期政策及措施。



電動車售價貴，即使降低計劃門檻，但未有提升電動私家車免稅額，對有心換車的市民吸引力不大。筆者建議政府應將稅項寬免額調高百分之五十至三十七點五萬元，予車主更大誘因轉用電動車。另外，政府亦應考慮提供購買油電混合動力車的稅項寬免，給車主多一個選擇。



根據環境保護署的網頁顯示，截至去年十一月底，全港共有一萬一千多部電動車輛，僅佔全港車輛約百分之一點四，惟現時全港卻僅得約二千個公共充電設施。部分屋苑又沒有足夠電壓提供充電設備，想加電機又已用盡樓面面積比率，有總樓面面積比率可用的屋苑又面對金錢問題。政府推廣「一換一」計劃時，卻忽略充電設施不足的問題，政府要盡快加建充電設施，並研究提供資助給予屋苑，推動電動車普及。



電動車較汽油車經濟及環保，相對汽油車輛能夠節省高達八成的燃料費用，而且因為不涉及燃燒過程，所以不會排出溫室氣體及任何廢氣，對改善路邊空氣質素有莫大幫助。政府必須加大力度落實汽車電動化，並以整體政策配合，令本港綠色交通得以蓬勃發展。