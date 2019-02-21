行政會議去年六月通過延長在二○○○年至一五年中入職公務員的服務年期，其中文職公務員的退休年齡可由六十歲延長至六十五歲，而紀律部隊可延長至六十歲。當中涉及約五萬名公務員，合資格公務員有兩年時間決定是否選擇延遲退休。



政府在前年十月的施政報告中提出，二○○○年至一五年間入職的公務員將可以自由選擇延長退休年齡，惟二○○○年前入職的公務員卻被排出計劃之外，令他們感到被歧視。



隨着全球面對人口老化問題，西方多數國家都提升退休年齡至超過六十歲。英國政府於二○一一年取消六十五歲的法定退休年齡，僱員可根據個人意願一直工作，僱主不得強制僱員退休。新加坡法定退休年齡為六十二歲，但可工作至六十七歲。



內地二○二二年之後也將實施退休年齡延長至六十五歲、男女同齡的新方案。可見延後退休年齡是大勢所趨，也是減輕人口老化的重要一步。



香港面對人口老化問題，必須盡快施政防止勞動力萎縮。然而，港府退休年齡的新政策對二○○○年前入職的公務員並不公道，當局應提出在職優先方案，讓所有在職公務員都可選擇是否延長退休年齡。絕大多數的紀律部隊人員都視自己的工作為終身職業，入職、在職期間都要接受部隊的培訓計劃，令紀律部隊人員承傳經驗，政府應該珍惜這些紀律部隊獨有的資產。



紀常會發表的《職系架構檢討報告書》曾載述：「從我們的探訪和與紀律人員的會晤中，我們發現他們大都有很強烈的使命感……這些因素包括成就感、服務市民的榮譽、培訓及發展機會、管理層的關懷及支持、同事間的團隊精神及職業保障等。」現職警務人員是極有經驗和效率的人員，他們想繼續工作對社會有好處，政府應當讓他們自行選擇是否延長退休年齡，承傳經驗。